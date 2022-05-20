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港產獨角獸Prenetics美上市「脫角」 與鄭志剛SPAC合併 股價兩日挫近半

【明報專訊】本地基因及診斷檢測公司Prenetics與新世界（0017）行政總裁鄭志剛私人持有的特殊目的收購公司（SPAC）Artisan Acquisition周三（18日）完成合併，開始在美國納斯達克交易，惟上市首日遭逢美股大瀉，股價狂插近24%至7.65美元收市。Prenetics（美：PRE）行政總裁兼聯合創辦人楊聖武稱，股價相對美股市况已算平穩，並稱投資者實際買入成本為每股7.72元。不過，Prenetics昨晚早段繼續急瀉，較上市價10美元大跌近半，即使投資者實際成本較低，亦已錄近三成帳面虧損。

明報記者 葉翠

截至昨晚約11時半，Prenetics報5.48美元，跌28.37%。根據此前合併公告，Prenetics在交易中企業估值為12.5億美元（約97.5億港元），合併後公司估值約17億美元（約132.6億港元），估值計屬「獨角獸」規模（估值逾10億美元），惟昨晚早段公司市值已滑落至6.5億美元水平。楊聖武解釋，公司設有獎勵池並按比例分配予股東，股東實際買入成本為7.72美元，而非10美元，認為與周三納指近5%跌幅相比，股價表現大致平穩。

未以攤薄後股價計算

Artisan：首日跌逾兩成屬「錯覺」

Artisan行政總裁鄭彥斌亦表示，近期市况表現欠佳，不少中概股股價至今跌逾一半，納指亦較高峰跌三分之一。考慮到合併交易在去年9月公布，故公司亦有因應市場調整估值而贈送股份，為股東提供長期持有的誘因。他指現時估值水平是否合理，應留待日後股價反映。他又稱，由於納斯達克系統未能以攤薄後股價為起點計算，才造成首日大跌逾兩成的「錯覺」。

鄭彥斌又表示，Artisan在美國發起時本港仍未公布推出SPAC機制，未來會考慮回港發起SPAC，對此保持開放態度。不過他表示，現時本港SPAC市况一般，未必能成功發起，就算發起亦未必符合希望做到的規模，又指若情况持續未有改善，短期內會暫緩相關項目的進度，等待一個更合適的時機。

洽保誠友邦 冀產品列受保範圍

Prenetics早前曾提及未來不排除在美國掛牌後回港上市，公司表示，剛剛於納斯達克上市，暫時會專注於業務發展，在上半年推出多項新產品及推進收購項目，以擴大收入來源（見另稿）。至於會否與保險公司合作方面，鄭彥斌透露，目前正與多家保險公司洽談把產品列入受保範圍，包括英國保誠、友邦保險（1299）等。