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疫情壓測「合格」 李澤鉅：業務分佈策略見效

【明報專訊】長和系多間上市公司陸續舉行股東會，長和（0001）主席李澤鉅昨日回應股東提問時表示，近年疫情可視為對長和的一個壓力測試，並評價集團表現「合格」，反映集團資產優質，在疫情期間顯示出嚴謹的財務紀律（financial discipline），令公司可以抵禦大風浪。他強調長和於全球約50個國家營運，地理分佈是優勢，舉例說，亞洲及內地疫情業務受壓時，歐洲方面的業務及利潤可抵消負面影響，有時則相反，因此全球經營的政策是有效的。

歐洲利潤助抵消內地疫情影響

長和近年在海外發展範圍愈趨廣闊，李澤鉅表示，旗下零售業務旗艦屈臣氏去年開始在阿聯酋及卡塔爾展開業務，集團亦正考慮在埃及發展兩個新碼頭。他表示物色項目時，會較重視項目質素及內部回報率，很少以地區作為考慮因素。

提到長和去年動用逾10億元資金回購股份，李澤鉅表示，在出售英國電訊鐵塔業務後，集團計劃將部分收益用於繼續回購股份。他指出，集團在今次疫情期間如同經歷壓力測試，事實反映資產優質及經得起風浪，當中去年亞洲及內地經營面對壓力，歐洲業務則適時彌補相關影響。

賣產所得資金 收購開發新項目

至於長實（1113）方面，當股東問到會否在出售飛機租賃及部分收租項目後派發特別息時，李澤鉅稱，目前是「資金好用」的時機，集團現金充足、負債水平低，相信可利用資金收購甚至開發新項目，但亦會根據盈利情况衡量派息水平。李澤鉅提到，他和父親、集團創辦人李嘉誠持續增持長實，長實近期亦有回購股份，反映他們對集團的資產和團隊充滿信心。