moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

佳源國際暴瀉停牌 大股東疑同日押股

【明報專訊】內房股佳源國際（2768）周三（18日）股價突然急挫逾四成，同系佳源服務（1153）更急瀉逾七成，低見0.58元，兩股隨即停牌，至今仍未交代原因。據聯交所資料顯示，內地中融信託旗下中融平和證券申報，該行在周三取得佳源國際近33%股權的保證權益，意味集團大股東沈天晴（圖）或在股價大瀉當日向中融抵押手上股份。

券商申報取得近33%股權保證權益

中融平和證券為中融信託旗下在港券商，目前持有證監會發放的1至5號牌照。據該行向聯交所申報，是在周三佳源系股價大瀉當日，取得佳源國際約32.96%股權的「保證權益」，換言之是有佳源國際股東向該行抵押股份。

翻查資料，集團大股東沈天晴持股量約72.8%，另持有佳源國際發行、本金總額約34.21億元的可換股債券；換言之股份抵押很大機會是來自沈天晴。至昨晚截稿時，佳源系仍未交代今次停牌原因。

集團近期面對巨大財務壓力，評級穆迪早前將佳源國際公司家族評級，由「B2」下調至「B3」，並將其高級無抵押評級由「B3」降至「Caa1」，展望評級則從觀察名單轉至負面。穆迪副總裁兼高級分析師Kelly Chen表示，下調評級主要是反映佳源國際的再融資風險不斷增加、流動性減弱，以及未來12至18個月有大量離岸債券到期。

穆迪預計，由於消費者信心疲弱和經營環境充滿挑戰，未來6至12個月佳源國際控股的合同銷售額將下降，進一步打擊公司經營現金流，令流動性受壓。