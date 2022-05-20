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挪用客戶180萬賭博 前經紀罰終身釘牌

【明報專訊】證監會公布，終身禁止凱基證券及凱基期貨前持牌代表何柏熙重投業界。證監會表示，調查發現何柏熙私下協議為凱基證券的3名客戶投資，曾於2018年2月至2019年7月間挪用及不當使用從該等客戶收取的共180萬元賭波及賭馬。

根據證監會的調查，何柏熙在2018年2月至7月，與3名客戶簽訂4份私人協議，獲該3名客戶支付一筆固定款項，並獲委託全權酌情決定投資，年期一年，客戶會每月從投資收取利息，若到期時客戶資金少於已支付金額，何柏熙將補足差額。根據協議，當中一名客戶向他支付140萬元，另兩名客戶分別支付20萬元。

不過，至協議結束時，何柏熙未有按協議歸還本金，只曾按月付利息。有證據顯示他將部分客戶資金用於投注賽馬及足球比賽，從未將客戶資金用於投資；在2018年8月至2019年4月期間，何柏熙更向曾支付140萬元資金的客戶開出8張支票，卻全部因為在資金不足或銀行帳戶被關閉而無法兌現。

證監會表示，何柏熙未能履行付款承諾，反映他有欠誠實，亦不可靠，認為他並非獲發牌的適當人選，並令人對其是否有能力誠實地進行受規管活動產生極大懷疑。該會認為終身禁止何柏熙重投業界是適當的處分，亦與其行為的嚴重程度相稱。