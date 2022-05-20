美零售商業績轉差 Kohl's同店銷售挫5%

沃爾瑪Target股價未止跌

美股三大指數周三急跌後，道指早段續跌逾300點，午夜前跌幅收窄。標普500指數早段曾跌0.9%，較1月高位跌逾19%，幾乎墮入熊市，但在午夜前回升。

納指昨早段也先跌後反彈，部分投資者開始撈底。由於多個主要零售商表現遜預期，投資者憂慮通脹上升會打擊消費、侵蝕企業利潤，道指周三挫逾1100點，標普500指數則跌逾4%，兩者同創2020年6月以來最大跌幅。納指周三則跌4.73%，蘋果（美：AAPL）、Nvidia（美：NVDA）和亞馬遜（美：AMZN）等科技巨頭均跌逾5%。

安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）指出，美股周三下挫應被視為一個新階段，而非此前拋售的延續。他表示，美股過往下跌是與聯儲局加息及金融環境收緊有關，現在卻是源於投資者對通脹蠶食企業盈利的憂慮。他表示，資金避險導致美國國債價格回升，這有別於此前因憂慮利率上升而導致美國國債被拋售。美國10年期國債孳息率昨回落至2.82厘。歐亞股市周四隨美股下滑，泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾1%。

埃里安：美股周三下挫視為新階段

昨公布的部分美國數據轉弱。美國費城聯儲銀行5月製造業指數跌至2.6，4月為17.6，跌幅大於預期。此外，美國4月二手樓銷售按月跌2.4%，折合成年率為561萬間，是2020年6月以來最低。

不過，部分分析師認為，市場已反映過多的衰退風險。高盛首席美國股票策略師科斯汀（David Kostin）稱，衰退並非無可避免，高盛認為未來兩年美國經濟衰退的可能性只有大約三分之一。

此外，麥當勞（美：MCD）表示，將全部俄羅斯門店出售給當地特許經營者Alexander Govor。交易條款未有披露，預計將在數周內完成交易。麥當勞股價早段微升。

（綜合報道）

[國際金融]