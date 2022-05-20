美零售商業績轉差 Kohl's同店銷售挫5%

【明報專訊】繼零售業巨擘沃爾瑪（美：WMT）與Target（美：TGT）公布上季利潤倒退之際，再有美國零售商業績轉差。美國大型百貨Kohl's（美： KSS）公布，在截至4月底的第一財季，同店銷售額下跌5.2%，物流及工資成本飈升也影響利潤。Kohl's最新預計，全年每股盈利將介乎6.45至6.85美元，低於2月預測的7至7.5美元。今年銷售額預計將持平或僅增長1%；此前預計增長2%至3%。該股昨早段跌7%，跌至39.98美元的52周低位後反彈。沃爾瑪及Target股價昨早段仍未止跌。
美股三大指數周三急跌後，道指早段續跌逾300點，午夜前跌幅收窄。標普500指數早段曾跌0.9%，較1月高位跌逾19%，幾乎墮入熊市，但在午夜前回升。
納指昨早段也先跌後反彈，部分投資者開始撈底。由於多個主要零售商表現遜預期，投資者憂慮通脹上升會打擊消費、侵蝕企業利潤，道指周三挫逾1100點，標普500指數則跌逾4%，兩者同創2020年6月以來最大跌幅。納指周三則跌4.73%，蘋果（美：AAPL）、Nvidia（美：NVDA）和亞馬遜（美：AMZN）等科技巨頭均跌逾5%。
安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）指出，美股周三下挫應被視為一個新階段，而非此前拋售的延續。他表示，美股過往下跌是與聯儲局加息及金融環境收緊有關，現在卻是源於投資者對通脹蠶食企業盈利的憂慮。他表示，資金避險導致美國國債價格回升，這有別於此前因憂慮利率上升而導致美國國債被拋售。美國10年期國債孳息率昨回落至2.82厘。歐亞股市周四隨美股下滑，泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾1%。
昨公布的部分美國數據轉弱。美國費城聯儲銀行5月製造業指數跌至2.6，4月為17.6，跌幅大於預期。此外，美國4月二手樓銷售按月跌2.4%，折合成年率為561萬間，是2020年6月以來最低。
不過，部分分析師認為，市場已反映過多的衰退風險。高盛首席美國股票策略師科斯汀（David Kostin）稱，衰退並非無可避免，高盛認為未來兩年美國經濟衰退的可能性只有大約三分之一。
此外，麥當勞（美：MCD）表示，將全部俄羅斯門店出售給當地特許經營者Alexander Govor。交易條款未有披露，預計將在數周內完成交易。麥當勞股價早段微升。