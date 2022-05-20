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梅爾文資本宣布清盤 美股急挫重創 下月前向投資者退款

【明報專訊】去年初美股散戶「挾淡倉」大戰中重創的對冲基金梅爾文資本（Melvin Capital），在美股動盪之際再受重擊宣布準備清盤。該基金創辦人普洛特金（Gabe Plotkin）在周三美股暴跌期間致函投資者，稱將不再管理外部資本。他形容過去17個月是「難以置信的艱難時期」，稱自己已竭盡所能，但仍不足以實現投資者理應期望的回報。隨近期市况動盪加劇，他指將逐步把基金平倉，將現金返還投資者。

去年初陷GME挾倉大戰勁蝕

普洛特金曾是對冲基金巨頭科恩（Steve Cohen） 旗下SAC資本顧問星級投資組合經理。普洛特金2014年自立門戶成立梅爾文資本，以沽空股票獲利聞名。在去年1月，活躍於美國Reddit網絡論壇的散戶聯手推高遊戲驛站（GameStop）（美：GME）等「網紅股」股價，令大手沽空GME的梅爾文資本當月虧損達55%。

不過，其後其前老闆科恩、對冲基金大佬格里芬（Ken Griffin）等聯手向梅爾文資本注資27.5億美元，其支持者傾向認為挾倉大戰事出反常，相信梅爾文資本終可收復失地。

不過今年美股跌跌不休，梅爾文資本再次押錯注。根據該對冲基金向美國證交會（SEC）提交的申報文件，其首季增持了亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT），並重倉旅遊服務平台Expedia（美：EXPE）等受惠於經濟重啟的股票，不過這些股票今年表現欠佳。截至今年4月，梅爾文資本再跌超過23%，其管理的資產約值78億美元。

普洛特金表示，已大幅減少其基金的風險敞口，並將由6月1日起不再收取管理費。至少50%的投資者現金可在5月底前贖回，其餘將在6月底前贖回。

（綜合報道）

[國際金融]