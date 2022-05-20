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生活回復正常 利好曼城樓市

【明報專訊】上月英國疫情升溫，然而踏入5月，確診宗數再度回落，都加強英國與病毒共存的決心，面對通脹升溫、原材料短缺，預期當地樓價會持續上升。香港帝皇集團（Golden Emperor）將聯同曼徹斯特龍頭發展商Renaker，於本月28日至29日銷售樓花Colliers Yard第1期Bankside。Golden Emperor、Asia Bankers Club及Ashton Hawks集團首席執行官賴遠方表示，英國樓市未有因疫情大受影響，加上疫情步入尾聲，人們生活重歸正常都會利好曼城樓市。

數據顯示，去年英國整體樓價按年升11.2%，並創下2005年以來的新高紀錄，賴遠方預期，以下幾個原因將會驅使英國樓價持續上升：第一，環球面對高通脹的情况下，以致原材料價格上升，推高建屋成本。第二，國內經濟持續上升，去年英國國民生產總值（GDP）按年增長7.5%，今年第一季按年增長8.7%，經濟強勁增加國民收入及消費力。第三，儘管英國已經解除口罩令，人們生活回復正常，然而原材料、勞工短缺等都會影響未來12個月樓市供應。

曼城市中心樓價 遠低於倫敦市中心

以上三大原因，相信會令當地樓價持續升勢，目前倫敦樓市價格依然昂貴。根據英國國家統計署的數據顯示，今年3月，全國樓價上升9.8%，略低於2月的11.3%，全國平均樓價為27.8萬英鎊（約270.3萬港元），當中，倫敦是年增長率最低的地區，3月僅按年增長4.8%。如果想在現市况選擇入場門檻較低，升值潛力較高的住宅單位，可以考慮曼徹斯特的物業。數據網站Numbeo的數據顯示，位於曼徹斯特市中心每平方米的售價為3957英鎊（約3.84萬港元），遠低於倫敦市中心每平方米13,338英鎊（約12.97萬港元）。

賴遠方續稱，自2017年英國提倡曼徹斯特為「北方經濟引擎」（Northern Power）後，當地經濟增長迅速，過去幾年不少企業紛紛於當地設立辦公室，現時不少國際知名企業包括Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、內地華為等已在當地設立公司。他引述研究報告指出，曼徹斯特已經取代伯明翰等，成為英國主要科技城市，參與研究的公司包括金融科技、物聯網、電子商貿公司等皆表示有意在曼徹斯特設立公司，大趨勢下，相信曼徹斯特市將會成為英國的矽谷（Silicon Valley）。

科技巨企落戶 成英主要科技城市

除了不少知名企業進駐，曼徹斯特市的基建將持續加強，當中曼徹斯特國際機場在疫情前的每年載客量接近3000萬，排行英國第三，機場有200條航線往來全球各地。值得留意的是，英國政府已經投入20億英鎊擴展市內鐵路，預期2030年市內會增加92個鐵路站。最後，大曼徹斯特的人口持續上升，預期2035年當地人口將會上升至300萬，對當地房地產市場需求大增。

政府投入20億英鎊擴展市內鐵路

有見及此，帝皇集團將聯同曼徹斯特龍頭發展商Renaker，於本月28日至29日在香港金鐘萬豪酒店宴會廳，銷售樓花盤Colliers Yard第1期Bankside，樓盤位於傳統優質住宅區Greengate，屬優質中產地段，該區正興建2號高鐵站，落成後將會擁有最大交通樞紐車站（Manchester Piccadilly Station）。此外，樓盤距離附近有3家著名學府僅10分鐘車程，包括索爾福德大學、曼徹斯特都會大學及全球排名27的曼徹斯特大學。另外，僅10分鐘步程已可前往附近的購物中心、餐廳、交易廣場等。

就疫情對英國樓市影響，Renaker銷售及市場總監Martina Collins表示，2020年3月至5月英國樓市交投淡靜，但在6月以後當地房地產市場再度活躍，加上去年英國政府曾經推出印花稅假期（stamp duty holiday），因此當地房地產市場沒有太大影響。過去兩年，不少企業改為在家工作，以致人們遷移到郊區、尋找居住空間較大的物業，然而疫情期間，英國及曼徹斯特市未出現如此趨勢，市中心交投依然活躍。

如果在購入物業Colliers Yard用作出租，預期租金回報高達6厘，她又提醒，租客在選擇物業時，會着重物業是否附有會所、其他設施包括健身室、泳池等，普遍會選擇大型發展項目。如有意在購入項目並用作投資，根據過往租務歷史可見，1房或2房會較值博。

環球樓市：明報記者 黃清瑤

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