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減按息救樓市 人行降5年期LPR 幅度歷來最大 沒同步減1年期息意外

【明報專訊】內地5月貸款市場報價利率（LPR）出現不對稱下調。人民銀行昨日公布，作為按揭貸款基準的5年期或以上LPR較上月下調0.15個基點至4.45厘（100基點等於1厘），繼今年1月以來再度減息，而作為多數企業貸款基準的1年期LPR則不變，是自2019年LPR機制改革以來，首次單獨下調5年期LPR，減幅也是歷來最大，超出市場預期。內地第二季經濟受新冠疫情衝擊，分析指降低5年期LPR不但可刺激房地產銷售，也降低了長期貸款利率，有利基建和製造業中長期投資。

明報記者 歐陽偉昉

去年內地加強房地產市場調控，內地樓價下跌，下半年有大型房企出現債務問題，加上今年疫情打擊經濟就業，首4月全國商品房銷售總額按年下跌29.5%，為2020年2月疫情首度爆發以來最差表現。樓市萎縮不但拖累房地產投資增長放緩，亦影響地方政府賣地的財政收入。

疊加周日降首套房按息 較4月減1厘

內地近期頻頻推出放寬樓市措施，包括人行周日（15日）下調首套個人住房貸按揭款利率下限，至5年期LPR減0.2厘。高盛發表報告指出，計算上述措施，首套個人住房貸款按息下限降至4.25厘，較4月份平均有效利率5.2厘相比，等於最多下調達1個百分點。高盛認為，是次減息將支持新增按揭貸款，不過按揭和樓市成交額持續偏弱，該行認為需要加強政策支持，預期有效按息有空間繼續下降。

除了扶助樓市外，匯豐報告指出，今年4月企業中長期貸款大幅放緩，該部分貸款增長與製造業和基建投資的增長相關，商業信心長期低迷會對往後數季的投資以至經濟增長帶來挑戰，因此降低長期借貸利率，將有助推動製造和基建的貸款。匯豐認為，中國經濟增長仍面對阻力，預期中期借貸便利（MLF）和1年期LPR將下調0.1厘，存款準備金率將再下調0.75個百分點，並以定向再貸款等方式注入流動性。

1年期LPR不變 ING：不希望加槓桿

1年期LPR維持3.7厘，連續4個月不變。但自2019年LPR改革以來，1年期的累計降幅仍較5年期以上多。ING銀行報告指出，人行以1年期LPR作為貸款市場的基準利率，當局保持銀行拆借市場穩定，不希望減息顯著增加槓桿率，該行預期人行將以更多具針對性的再貸款計劃，紓緩中小企財務困難，不太可能降MLF利率，但LPR在下季仍有下調可能。景順則指，1年期LPR不變顯示人行沒有全面轉向寬鬆，不能預期有2020年般的刺激措施。

市場對美國經濟前景進一步看淡，美元指數跌穿103點，帶動人民幣回升至6.7以上，截至昨晚8時半，在岸人民幣報6.677，上升315點子（1元等於1萬點子），離岸人民幣報6.6868，升398點子。華僑銀行指出，人行超預期降5年期LPR提振市場投資情緒，也有助人民幣反彈。