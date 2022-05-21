moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

封城重創滬經濟 4月工業總產值挫六成

【明報專訊】因為新冠疫情而封城近兩個月，上海4月份經濟遭重創，當中工業總產值下挫六成，遠高於全國的2.9%跌幅。今年首4個月固定投資下跌一成一，與全國同期升幅背馳。上海自3月底封城，導致製造業大規模停工。根據上海市統計局昨日公布最新數據顯示，當地4月規模以上工業企業完成工業總產值1286.17億元（人民幣，下同），按年大幅下跌61.5%；出口交貨值252.53億元，下降57.3%。

在石油、鐵礦石等大宗商品價格上升帶動下，上海4月份工業生產者價格仍上升，惟疫情影響導致升幅收窄，其中出廠價格按年升3.1%，升幅較3月收窄0.3個百分點；購進價格按年上升7.9%，升幅較上月收窄0.7個百分點。

首4月固投跌11.3% 背馳全國

上海今年首4個月的固定資產投資按年下跌11.3%，同期全國則按年增長6.8%。首4個月上海房地產開發投資按年下跌10%。商品房新開工面積按年下降47.1%，其中住宅新開工面積下降38%；商品房銷售面積下降17%，其中住宅銷售面積下降9.9%。個人層面方面，首4個月上海社會消費品零售總額5099.25億元，按年下跌14.2%，與全國下跌0.2%比較，上海跌幅顯著。按行業劃分，上海批發和零售業實現零售額按年下跌13.4%；住宿和餐飲業實現零售額下降24%。