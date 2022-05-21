封城重創滬經濟 4月工業總產值挫六成

在石油、鐵礦石等大宗商品價格上升帶動下，上海4月份工業生產者價格仍上升，惟疫情影響導致升幅收窄，其中出廠價格按年升3.1%，升幅較3月收窄0.3個百分點；購進價格按年上升7.9%，升幅較上月收窄0.7個百分點。

首4月固投跌11.3% 背馳全國

上海今年首4個月的固定資產投資按年下跌11.3%，同期全國則按年增長6.8%。首4個月上海房地產開發投資按年下跌10%。商品房新開工面積按年下降47.1%，其中住宅新開工面積下降38%；商品房銷售面積下降17%，其中住宅銷售面積下降9.9%。個人層面方面，首4個月上海社會消費品零售總額5099.25億元，按年下跌14.2%，與全國下跌0.2%比較，上海跌幅顯著。按行業劃分，上海批發和零售業實現零售額按年下跌13.4%；住宿和餐飲業實現零售額下降24%。