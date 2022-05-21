多城降首套房首期比例

平安證券指出，結合5月15日央行下調首套房房貸利率下限至5年期LPR減20個基點（1厘等於100個基點），意味本月5年期LPR下調後，最低首套房房貸利率可降至4.25厘，擴闊按揭利率下調空間，引導房貸利率下行信號明顯。據財聯社報道，央行下調最低首套房貸款利率後，本周鄭州、天津等地陸續將首套利率下調至4.4厘（4月5年期LPR減20個基點），預計後續更多「壓力型城市」首套房貸利率向下限靠攏。

南京放寬公積金貸款買樓

南京市亦於昨起調整首次使用住房公積金貸款購買第二套住房公積金貸款最高可貸額度，將首次使用住房公積金貸款購買第二套住房公積金最高可貸額度，由現行的每人30萬元、夫妻雙方每戶60萬元，放寬至50萬元及夫妻雙方100萬元。同時據南京房地產業協會官方微博指，自5月20日起，南京市戶籍和非南京市戶籍居民購買二手住房時，毋須提供購房證明，意味着南京二手房限購全面放開。不過，晚間該微博已被删除，未知是否政策生變。