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內地減息刺激 恒指收復前日跌幅

【明報專訊】人民銀行下調5年期貸款市場報價利率（LPR），超出市場預期的寬鬆幅度利好市場氣氛，雖然隔晚外圍繼續下跌，恒指昨日仍高開350點，及後隨A股向好擴大升幅，收市升596點，報20,717點，收復前日跌幅，挑戰50天線（20,899點），主板成交1227億元。分析認為內地面對經濟放緩仍有貨幣寬鬆能力，中港股市已趨向穩固。

落實行長任命 招行急彈7％

科指升4.74%報4284點，收復50天線（4274點），國指升3.22%報7121點。雖然政策有利內房股，不過本周已受惠房策持續放寬上升的大型內房昨日反應不大，潤地（1109）及碧桂園（2007）均升逾1%。前日急跌的科技股反彈幅度較大，小米（1810）績後上升5.96%，阿里巴巴（9988）升5.73%。

招商銀行（3968）前晚公布任命常務副行長王良，取代被調查的田惠宇出任行長，獲大行看好，昨日急升7.32%。中信里昂報告指出，委任反映招行發展戰略保持不變，消除市場主要憂慮，該行預期市帳率為1.1倍，認為現價吸引。

葉尚志：中港股市回穩 需外圍跌定

恒指快速收復前日受外圍急跌拖累的跌幅，第一上海首席策略師葉尚志表示，內地面對經濟放緩仍有能力保持寬鬆，中港股市估值相對便宜，加上港元和人民幣回穩，認為港股和A股已趨向穩固，預期可繼續反彈，下一步看21,300點和22,500點，可留意優質的中小型股，例如電動車股雅迪（1585）、上海復旦（1385）等。至於恒指能否上破2月以來下跌走勢，葉尚志認為還要外圍股市跌定、內地持續有利好政策、地緣政治穩定等因素配合，不過美國下月開始縮表削減流動性，外圍波動會影響港股反彈節奏，惟穩中向好的趨勢不變。