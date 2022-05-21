內地減息刺激 恒指收復前日跌幅

【明報專訊】人民銀行下調5年期貸款市場報價利率（LPR），超出市場預期的寬鬆幅度利好市場氣氛，雖然隔晚外圍繼續下跌，恒指昨日仍高開350點，及後隨A股向好擴大升幅，收市升596點，報20,717點，收復前日跌幅，挑戰50天線（20,899點），主板成交1227億元。分析認為內地面對經濟放緩仍有貨幣寬鬆能力，中港股市已趨向穩固。