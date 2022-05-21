恒指季檢爆冷 東方海外中升宏橋入選 瑞聲科技遭剔出 成分股增至69隻

明報記者 陳偉燊

國指納入聯想 科指納入蔚來

此前彭博估計快手（1024）、百度（9888）、京東健康（6618）等大型科技股有機納入恒指。中金則預期百濟神州（6160）、中芯國際、翰森製藥（3692）、嗶哩嗶哩（9626）或中國燃氣（0384）有機晉身成分股。是次恒指換馬叫投資者大感意外，東方海外、中升、中國宏橋更未見有大行列入候選新貴名單。怡和控股持股逾兩成的中升納入恒指，更為怡和系自1995年2月起撤港上市27年後，再有該系投資的公司成藍籌股。

是次晉升為恒指新貴的四股，除中國宏橋市值低於1000億元之外，餘皆超過千億元，市值最大為東方海外，達1607億元，董建華家族數年前退出後，東方海外近一年股價累升8倍。在加入恒指後，中芯恒指的權重，預計達0.6%，料被動資金流入達10.27億元，是4隻新貴之中最多。至於被剔除恒指的瑞聲科技，自2016年9月獲納入恒指至今逾5年，最新市值只餘211.49億元，佔恒指權重0.11%，在恒指成分股中市值排名包尾。

原定增至80隻藍籌 今年內難達標

國指方面，聯想集團獲納入後，在國指的權重達0.83%，料被動資金流入2.83億元。科指方面，新加入的蔚來的權重0.52%，料被動資金流入可達2.67億元。隨着科指最高股息率的ASM太平洋出局，科指內派股息的成分股只餘9家，大部分無股息派。

恒指公司去年改革恒指時，原預計今年中增至80隻，但近一年季檢合共只淨增14隻至69隻，遠未能達標。永裕證券董事總經理謝明光表示，即使是今年內也難加到80隻，將來引入新成分股時，可考慮納入更多具ESG概念的股份。

他又表示，是次恒指納入中芯、東方海外等，科指納入蔚來等，均為在所屬行業具代表性。另恒指內亦有舜宇光學（2382），已具足夠代表性，因此瑞聲出局不影響恒指代表性。