渣打下調港全年GDP預測至0.2%

俄烏局勢內地疫情影響 外部需求弱

渣打表示，本港出口在首季急速降溫，由1月按年增長18.4%急跌至2月的0.9%，3月進一步降至跌8.9%（見圖），預計未來數個季度出口將保持疲軟。渣打稱，除通脹上升及俄烏戰爭引發需求衝擊外，香港還可能首當其衝受內地疫情影響，生產和商品流動被擾亂，並將進一步影響最終需求。該行指出，雖然本港進口增長不太可能比出口好，因其轉口量很高。

渣打把第三季增長預測由2%調低至1.6%，不過第四季的預測由3%調高至3.6%，反映短期內經濟復蘇緩慢。另上調明年GDP增長預測，由3.2%升至4.5%，主要是由於今年基數較低。該行相信本港已渡過最困難的時期，隨着社交距離措施在第二季進一步放寬，本地經濟正逐步改善，帶動失業率好轉，加上政府救濟的支持，是抵消利率上升導致房地產市場疲軟的關鍵。渣打指出，在港元保持平穩下，預期銀行同業拆息（HIBOR）會更高。

標普確認港評級AA+ 展望「穩定」

此外，評級機構標普昨日確認香港評級為「AA+/A-1+」，展望「穩定」，該行指Omicron嚴重擾亂本港第一季的經濟活動，內地增長放緩或會拖累經濟反彈，但預計政府的財政狀况不會因此顯著惡化，主要是由於疫情有關的支出會逐步取消，並將實施新的收入政策。標普提到，相信香港有能力在近期的經濟動盪與政治變化中保持財政緩衝，政策可預測性亦不會減少，「穩定」的評級反映對香港經濟在未來12至24個月內逐步復蘇的預期。

標普又預料，政府即將換班，對特區政府根據《基本法》制定經濟政策的自主權不會造成重大影響。