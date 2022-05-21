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調查：英九成求職者 視混合工作為重要考量

【明報專訊】全球最大辦公室營運商IWG發表調查報告指出，現時每10名求職者，就有9名表示容許遙距工作的混合模式與薪酬福利同樣重要，又指該趨勢同樣在香港出現。

IWG委託進行調查，訪問2000名英國員工，有88%的受訪者中表示混合工作是他們今年尋找新工作時的重要考量因素。

IWG指出，有關調查請受訪者列出應徵新職位時首5項最重要的考量因素，結果顯示43%受訪者認為是混合工作，較27%的企業文化、27%的股權及花紅、30%的升職潛力，以及32%的新同事更為重要。有49%受訪者甚至表示他們不會考慮未有提供混合工作的職位。

IWG：港出現同一趨勢

IWG表示，這同一趨勢亦於香港出現，根據Microsoft的2022工作趨勢指數，有67%的香港員工正考慮於未來一年改為以遙距或混合模式工作。

IWG報告指出，受訪員工點出混合工作的各種益處，三分之二或67%的受訪者稱混合工作可改善工作與生活平衡，這亦正是Randstad的本地調查中發現有53%香港員工驅使他們轉工的因素。

IWG行政總裁Mark Dixon表示，經過充滿挑戰的數年，勞工市場重新變得活躍，員工對於僱主及職位的要求有所提升，在考慮工作機會時不再只著眼於薪酬，混合工作的崛起正好展示這一點。