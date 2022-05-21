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蘋果頭戴裝置憧憬年底亮相 VR+AR挑戰Oculus地位 繼智能表後新戰線

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）高層上周向董事會展示了即將推出的混合實境（Mixed Reality，相當於VR虛擬實境及AR擴增實境合併）頭戴裝置，反映這款新產品的開發已進入後期階段。消息又稱，蘋果最近數周已加快對用於頭戴裝置的realityOS作業系統的開發。彭博稱，蘋果最早有望在今年底公開這款新產品，並在明年向消費者發貨。這將會是蘋果自2015年推出Apple Watch智能手表以來，另一重要的電子產品類別。蘋果股價早段微跌。

市場對通脹的擔憂持續，美股三大指數早段續跌，標普500指數距離1月的高位累計跌近兩成，在熊市邊緣。資金避險，美國10年期國債孳息率跌穿2.8厘。

消息稱高層董事會展示產品

知情人士稱，蘋果董事會由8名獨立董事及蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）組成，每年至少召開4次會議，而在最新一次會議，高層向董事展示了一款頭戴裝置。蘋果董事會通常是蘋果正式員工之外，最先接觸到新產品的人。蘋果高層2011年發布Siri語音助手前幾周，就先向蘋果董事會展示。據稱，即將推出的蘋果頭戴裝置，揉合VR及AR功能，配備超高清OLED顯示屏，以及與最新Mac電腦同級的處理器。據了解該設備開發情况的人稱，這款設備的售價可能超過2000美元（約1.56萬港元）。

超高清OLED屏 傳售逾1.56萬

彭博社稱，該設備代號為N301，自2015年左右開始開發，由蘋果副總裁羅克韋爾（Mike Rockwell）領導該項目，約有2000名員工參與開發。該設備在開發過程中面臨多項挑戰，包括尋找引人注目的軟件及內容。蘋果正為其核心的iPhone軟件開發AR版本，並研發一些嶄新軟件，為用戶以串流形式提供沉浸式內容及舉行虛擬會議等。

新的AR/VR產品將擴展蘋果的硬件業務，相關收入目前佔其年銷售額80%。在新興的AR/VR領域，目前仍然由Facebook母企Meta（美：FB）旗下Oculus的VR頭戴裝置主導。彭博社指出，Meta亦將於未來數月推出一款類似於蘋果設備的混合實境頭戴裝置。Meta表示，該產品代號為Project Cambria，售價將高於800美元（約6240港元）。

雖然蘋果的銷售額一直錄得增長，但供應鏈受阻，加上市場對消費者支出潛在放緩的擔憂，令其股價今年以來跌約23%。作為蘋果主要股東的「股神」巴菲特，其投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）在踏入次季以來的蘋果持股價值已大跌。截至第一季末，巴郡持有約9.11億股蘋果股票，假設持股數量不變，這批股票的市值已較首季末下跌逾300億美元。

此外，路透社稱，荷蘭光刻機供應商ASML（美：ASML）正開發新一代高數值孔徑EUV光刻機，原型機將在明年上半年製造完成，每部售價約4億美元。ASML股價早段微升。

（綜合報道）

[國際金融]