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美提法案解決利益衝突 Google或要分拆廣告業

【明報專訊】美國兩黨參議員小組提出法案，以解決廣告科技行業的利益衝突，令Alphabet（美：GOOG）旗下Google佔主導地位的網上廣告業務可能面臨分拆。兩黨提出的《數碼廣告競爭與透明度法》，將禁止每年處理超過200億美元數碼廣告交易的公司，參與數碼廣告生態系統內超過一項的業務。由於Google在連繫廣告買家和賣家的每個環節都佔主導地位，這將直接影響Google的廣告業務經營。Alphabet股價早段變化不大。

根據法案內容，Google將不能再從事全部環節。猶他州共和黨參議員Mike Lee指出，當Google同時充當賣家和買家，並經營一個交易平台，就會在市場獲得不公平、不正當的優勢。他表示，若法案獲通過，可能會要求Google剝離2008年收購網絡廣告服務商DoubleClick以來，所建立的數碼廣告業務的很大一部分。Google的網上廣告業務，包括第三方用於購買及銷售廣告的工具，去年為Google帶來317億美元收入。Google發言人稱，破壞這些廣告工具會傷害發行商和廣告客戶，降低廣告質量，並帶來新的私隱風險。

Tesla上海工廠擬閉環式復工

此外，彭博引述消息人士稱，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）計劃讓上海超級工廠的員工閉環工作至6月中，其間會接送員工上下班，並定期新冠病毒檢測。彭博社的消息又稱，上海廠房有數千工人一直睡在廠內的地板，每天12小時、每周6天工作，特斯拉希望讓工人住進宿舍，直至6月13日也處於閉環狀態。此外，特斯拉爭取下周起，在上海廠房恢復兩更輪班，讓廠房全天候生產。

投行Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）關注到上海的生產問題，可能影響到特斯拉次季業績。他又認為特斯拉行政總裁馬斯克試圖收購Twitter（美：TWTR）是「馬戲表演」，影響到特斯拉的股價，將特斯拉目標價由1400美元大幅下調至1000美元。特斯拉股價早段挫3%。

雖然馬斯克表示將暫緩Twitter的收購，不過彭博新聞的消息稱，Twitter高層向員工表示，交易正按計劃推進，不會重新談判收購價格。

（綜合報道）

[國際金融]