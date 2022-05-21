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「日圓先生」料圓匯跌至150 見32年低位

【明報專訊】有「日圓先生」之稱的日本財務省前高級官員榊原英資指出，日本央行維持貨幣寬鬆政策，與美國聯儲局的鷹派貨幣政策分歧擴大，日圓兌每美元有可能跌至150水平，為1990年以來新低。他指出，日美政策分化仍是導致日圓疲弱的主因，在分歧收窄前，日圓兌美元仍將面臨下行壓力。他說，市場預期是日圓兌美元到今年底跌至140至150之間，若跌穿150水平，日本央行可能會有些擔心。受日圓貶值及資源價格上漲影響，日本4月全國消費者物價指數（生鮮食品除外）按年上漲2.1%，升幅為7年來最大。

岸田：匯率迅速變化不受歡迎

若剔除2015年3月消費稅上調影響，上月的通脹升幅為2008年9月以來的13年半高位。日本央行認為，通脹升幅超越2%的目標是暫時的，仍維持大規模貨幣寬鬆政策。

日本首相岸田文雄昨表示，尋求匯市穩定，並強調從任何人的角度，匯率迅速變化都不受歡迎。岸田披露緩解日圓疲軟的長期措施，包括減少石油進口、促進可再生能源發展、重啟閒置核電站及促進入境旅遊，認為這些措施有助匯率穩定。

市場憂慮滯脹風險，資金購入美國國債避險，令債息下滑，影響美元作為避風港的吸引力。美匯指數昨回落至103以下，中斷此前6周的升勢。日圓兌每美元昨升至127水平，而本月曾觸及131.35的20年低位。

（綜合報道）

[國際金融]