「日圓先生」料圓匯跌至150 見32年低位

岸田：匯率迅速變化不受歡迎

若剔除2015年3月消費稅上調影響，上月的通脹升幅為2008年9月以來的13年半高位。日本央行認為，通脹升幅超越2%的目標是暫時的，仍維持大規模貨幣寬鬆政策。

日本首相岸田文雄昨表示，尋求匯市穩定，並強調從任何人的角度，匯率迅速變化都不受歡迎。岸田披露緩解日圓疲軟的長期措施，包括減少石油進口、促進可再生能源發展、重啟閒置核電站及促進入境旅遊，認為這些措施有助匯率穩定。

市場憂慮滯脹風險，資金購入美國國債避險，令債息下滑，影響美元作為避風港的吸引力。美匯指數昨回落至103以下，中斷此前6周的升勢。日圓兌每美元昨升至127水平，而本月曾觸及131.35的20年低位。

（綜合報道）

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