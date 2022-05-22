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Tesla被剔出標普ESG指數 挫逾6% 市值單周蒸發1100億美元 女股神連續4季減持

標籤：經濟

【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）受惠市場追捧環境、社會和公司管治（ESG）概念，早前股價不斷上升，但連同達美航空（美：DAL）、雪佛龍（美：CVX）被剔出標普ESG指數，上周五特斯拉股價即曾瀉逾一成，今年至今更已累跌近四成。有市場人士認為，特斯拉被標普剔出ESG類別，對其股價及供應鏈定有負面影響，並憂慮歐美經濟不景、上海疫情等宏觀因素，將持續不利特斯拉。

明報記者 鄭智文

早前標普發公告，表示將特斯拉剔出標普500 ESG指數，並指特斯拉涉及種族歧視，以及旗下加州佛利蒙工廠的工作環境欠佳；特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）則反斥ESG為「騙局」（scam）。此外，科網女股神Cathie Wood領軍的方舟投資過往曾是特斯拉大好友，亦連續4季減持特斯拉，令特斯拉不復是其重倉股，改由電子產品製造商Roku（美：ROKU）頂上。據彭博數據，方舟投資持有Roku股份市值達7.17億美元（約56.3億港元），在Tesla的持倉則為7.03億美元（約55.2億港元）。

馬斯克反斥ESG為「騙局」

受多重不利消息衝擊，上周五資金顯著流出特斯拉，特斯拉股價最多曾瀉10.8%，低見633美元，後跌幅收窄，仍跌6.4%，收報663.9美元，為去年8月以來最低（見圖）。今年至今，特斯拉已跌37%，單周亦跌14%，市值蒸發掉1100億美元。

電動車龍頭股急瀉，引致其他同業股亦身受其害。上周五Rivian（美：RIVN）最多挫近8%，收跌逾2%；Lordstown Motors（美：RIDE）與Canoo Inc（美：GOEV）均曾最多瀉逾一成，分別收跌9.4%與7.1%；由特斯拉前高層創辦的Lucid（美：LCID），股價亦一度急瀉約一成，後跌幅減半，收跌4.6%。

東驥基金管理董事總經理龐寶林分析，特斯拉身為指標股份，被剔出標普ESG類別，股價會受衝擊，並不利相關產業股份表現。他認為，上海疫情持續拖累生產、物流，加上明年歐洲經濟很大機會衰退，美國加息又令市民減少買車意欲，估計特斯拉第二季盈利欠佳。

市場憂次季交付量遠遜預期

彭博綜合分析，市場憂慮特斯拉表現受通脹、經濟衰退拖累，中國供應不穩，亦可能使第二季交付大幅遜於預期，目前該季預測交付量較第一季下調12%，至30萬輛。

自馬斯克於4月初公布於Twitter（美：TWTR）持股9.2%以來，特斯拉股價已自1000美元大關節節敗退，市場憂慮馬斯克會否為此分心，及把特斯拉股票抵押來融資。及後馬斯克在Twitter幽默調侃，笑指Twitter交易只佔他不足5%時間，絕大部分心思都放在特斯拉。