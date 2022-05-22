標普：Tesla缺低碳策略 關注工作環境

【明報專訊】國際電動車股龍頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）周五股價大插，令全球市場矚目。據彭博資料顯示，原來美國15家大型基金中，已有8家持有特斯拉股份。不過業界關注特斯拉業務雖然符合環保（E），但在社會責任（S）及管治（G）方面則表現較弱。標普在其編製的ESG指數剔除該股時表明，關注特斯拉的工作環境、欠缺低碳策略，及公司在跟進因為駕駛輔助系統致死傷個案的調查。市場已預料，今後電動車股不能再單憑「環保」兩字便可擁有ESG光環。