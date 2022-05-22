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標普：Tesla缺低碳策略 關注工作環境

標籤：經濟

【明報專訊】國際電動車股龍頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）周五股價大插，令全球市場矚目。據彭博資料顯示，原來美國15家大型基金中，已有8家持有特斯拉股份。不過業界關注特斯拉業務雖然符合環保（E），但在社會責任（S）及管治（G）方面則表現較弱。標普在其編製的ESG指數剔除該股時表明，關注特斯拉的工作環境、欠缺低碳策略，及公司在跟進因為駕駛輔助系統致死傷個案的調查。市場已預料，今後電動車股不能再單憑「環保」兩字便可擁有ESG光環。

美15大型基金 8家持股Tesla

現時與標普500 ESG指數掛鈎的基金產品規模，最少達650億美元（約5070億港元）。表面上，向來作為ESG指標股的特斯拉被剔出指數，影響或不大，但由於該指數被視為ESG概念的主要參考指數之一，後續影響難料，投資者亦關注其他ESG指數會否採取類似行動。特斯拉生產電動車過程中，亦需要電池、鋰產品等周邊產業配套其生產，因此或受牽連。據彭博的數據顯示，大型基金持有特斯拉的權重，比標普500指數平均超配1%。另有不少被動式基金基按MSCI ESG指數系列，持有特斯拉。

在港股市場內，亦有上市公司參與電動車投資，當中實德環球（0487）亦有參與特斯拉的股份投資，截至2021年底持有該公司32250股，假設股數不變，若以上周五收市價計，尚值1.68億港元，相比其投資成本約4700萬港元，帳面仍有利可圖。