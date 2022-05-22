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UST高息吸客 被指虛幣層壓式騙局

【明報專訊】投資虛幣往往面對黑客入侵、代幣項目發起人捲款走佬（rug pulls）、龐氏騙局（Ponzi scheme）、虛擬資產崩盤等風險。即使是價格與法定貨幣掛鈎的穩定幣，此前也成了幣圈大鱷的狙擊目標。有別於許多小眾的虛幣項目，在Terra區塊鏈運行的TerraUSD（UST）及LUNA是幣圈的主流投資之一。根據CoinGecko數據，LUNA在4月初價格升至119.18美元的峰值，市值達到410億美元以上，穩居頭10位虛幣之列，被稱為「幣中茅台」，而近期市值卻跌至9億美元左右。是什麼動搖了這算法穩定幣的穩定性？

資料來源：彭博社

原本價格維持在1美元的算法穩定幣（algorithmic stablecoins）TerraUSD此前慘遭沽空，價格由5月7日開始偏離1美元，至13日直插至10美仙以下，迄今反彈乏力。用以支持TerraUSD價格的姊妹幣LUNA，也由5月7日的接近80美元水平，跌至近期接近零。

一般與美元等法定貨幣掛鈎的穩定幣，往往由美國國債或現金儲備等資產支持。TerraUSD試圖與美元掛鈎，卻毋須依賴傳統的金融資產作儲備，曾被視為幣圈的重要實驗。

它的運作是依賴一種算法及套利機制，向投資者承諾1枚TerraUSD始終可兌換價值1美元的LUNA幣。如LUNA幣價值1美元，就可換1枚TerraUSD。若LUNA升值至100美元，那麼1枚TerraUSD僅可兌換0.01枚LUNA幣，如此類推。

為UST存款提供年息近20厘回報

此兌換機制，使TerraUSD與LUNA互相保持價格穩定，而Terra區塊鏈母公司Terraform Labs提供的固定回報協議（Anchor Protocol），為TerraUSD存款提供接近年息20厘的豐厚回報，更是吸引投資者的關鍵。問題是如此高的回報從何而來？

今年初以來，虛幣對冲基金Galois Capital創辦人Kevin Zhou已多次就Terra生態的風險提出警告，恐其對整個虛幣生態構成「系統性風險」。他表示，理論上，這些存款回報來自Terraform Labs擁有的大量LUNA幣，它們按既定的時間規劃流出市場。

為了向投資者支付巨額收益，並為經營團隊提供資金，Terraform Labs以某種折扣向一些投資者出售大量LUNA幣集資，而購入LUNA幣的投資者要過了一定的時限才能獲得歸屬權，使Terraform Labs可控制LUNA的供應量。

Kevin Zhou指出，在大多數時候，如果找不到投資回報的來源，它往往來自未來的「持袋者」（bagholder，指持有一些失去價值的資產，但沒有將其脫手的投資者）。新的「持袋者」進入遊戲，向現有的「持袋者」支付收益。其固定回報協議給投資者留下了潛在風險很小，而回報巨大的印象。

新「持袋者」加入 向舊人支付收益

當「持袋者」數量大增，Terraform Labs派發的回報也愈來愈多，對其造成沉重的資金壓力。Kevin Zhou估計，Terraform Labs在高峰期每天可能要燒掉大約700萬美元的儲備，令他們不得不一再注資。理論上，Terraform Labs可降低固定回報協議的收益率，減慢燒錢速度，這卻可能使投資者放棄Terra生態系統。

Terraform Labs有兩個工具來維持其生態，除了其手上尚未出售的LUNA幣可供變現，它也在今年建立起比特幣儲備庫，以便在需要時進行干預，使TerraUSD與美元穩定掛鈎。

此舉相當於央行或政府建立外匯儲備，必要時用於捍衛本幣。但Kevin Zhou指出，Terra的比特幣儲備，恰好說明其機制存在缺陷。整個算法理應可自我糾正，使LUNA和TerraUSD保持平衡。若要以比特幣作緩衝，其實是暗示這機制無法獨立運作。

以比特幣作緩衝 反證機制無法獨立運作

Kevin Zhou稱，它正自打嘴巴，就像對外宣稱建造了一個永動機（一種假想機器，可在沒有外部能源的情况下永久運作），但為防這機器萬一不能運作，就買了一些保險。有別於各國央行儲備的法定貨幣，Terraform Labs儲備的是高度不穩定的比特幣。對於追求穩定的穩定幣來說，押注於一種價值不穩定的資產，在市况動盪時就沒有足夠的保障。

對冲基金大佬艾克曼（Bill Ackman）對Terra系統崩潰發表看法，稱這是「虛幣版的層壓式騙局」（the crypto version of a pyramid scheme），其價值僅由新投資者對這種代幣的需求驅動。

[企業地球村]