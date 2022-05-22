跌市減流動性 引空軍狙擊

不過由5月初開始，受美國聯儲局收緊貨幣政策等因素影響，美股進一步下滑，當時與股市關聯性極高的虛幣也進一步下跌，使市場流動性減少。與此同時，Terra部署在穩定幣交易平台Curve，推出由TerraUSD、泰達幣（Tether）（USDT）、USD Coin（USDC）及Frax（FRAX）合共4種穩定幣組成的流動性池「4Pool」，將原本在「3Pool」的DAI穩定幣（DAI）踢出局。當Terra將流動性由「3Pool」轉往「4Pool」時，沽空TerraUSD的時機出現。

機制續運行 兩虛幣價值螺旋式下滑

5月7日前後，空軍大舉拋售TerraUSD，並買入泰達幣、比特幣現金及DAI穩定幣，令TerraUSD開始偏離與1美元的掛鈎。Terra方面動用大量儲備購入TerraUSD，試圖穩定匯率，但投資者信心開始動搖，設法沽出TerraUSD。

由於TerraUSD兌換LUNA的機制仍在運行，賣出TerraUSD理論上仍可獲價值1美元的LUNA，但Terra系統必須產生愈來愈多的LUNA幣來滿足TerraUSD的贖回需求，令TerraUSD與LUNA的價值螺旋式下滑。

LUNA崩盤 趙長鵬戲稱變回貧窮

虛幣交易平台幣安（Binance）創辦人趙長鵬戲稱，LUNA崩盤令他變回貧窮。他披露幣安2018年向Terra網絡投資300萬美元，獲得1500萬枚LUNA幣。上月這些LUNA幣的價值達到16億美元，幣安未有沽貨獲利，如今它們的價值跌至2200美元左右。

根據彭博億萬富豪榜的數據，趙長鵬截至上周四（19日）的身家達148億美元，在全球億萬富豪榜排114位。

[企業地球村]