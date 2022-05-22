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薛偉傑：土炮NFT交易平台強調貼地

【明報專訊】有「星之子」之稱的Bull.B Tech 創辦人陳易希，伙拍藝術品商人江偉傑，推出一個全新的NFT交易平台Only and 1（https://onlyand1.io）。

陳易希表示，之所以開發一個全新的NFT交易平台，是有感主流的NFT交易平台過於「離地」，包括較難使用，以及必須使用加密貨幣來交易。

所以，Only and 1設計到隱藏所有技術細節。例如，藝術家毋須懂得將其檔案轉化成NFT，也毋須先行支付「鑄造費」。Only and 1會等到有買家落實購買時，才將有關藝術品檔案轉化成NFT。

此外，藝術家既可以選擇以加密貨幣來定價和交易，亦可以選擇以傳統貨幣來定價和交收，透過VISA和MasterCard的信用卡來交易，避免承受加密貨幣幣值下跌的風險。

可以傳統貨幣定價 信用卡交易

另一方面，Only and 1支援EIP-2981協議，容許藝術家事先自由設定，在第一次售賣之後的所有轉手交易中都收取0至10%的版稅分成，由智能合約自動執行。不過，Only and 1創辦人江偉傑強調，會選擇和那些藝術家合作，核實其身分，甚至見面，主要偏好定價至少1000美元的NFT藝術品。至於平台收取的整體費用，介乎25%至40%，包括畫展等線下推廣。

明報記者 薛偉傑

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