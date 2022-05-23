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廣告網絡碎片化

廣告投放並不是我公司主要的業務，但往往為客人製作社交媒體上的創意內容時，都需要配合廣告，才能夠觸及受眾。早年媒體公司大都不放社交媒體廣告在眼內，不過隨着品牌把廣告焦點投放從傳統媒體急速轉到電子媒體，媒體公司都樂意配合了。現在每每小額的內容廣告，也會留給製作媒體內容的公司更彈性去處理。

「微型」媒體廣告網絡誕生

以往客人和媒體公司在策劃廣告預算都會先看大的媒體，社交媒體興起是時代的轉變。最近外國除了「主流」的網上媒體廣告網絡，也興起一波「微型」媒體廣告網絡(Micro Advertising Network)誕生。雖然說是「微型」，但其實也會有份量有人氣。例如美國的Best Buy, Lowes都已建立自己的廣告網絡，最近就連酒店大集團Marriott都跟Yahoo聯手策動自己的廣告網絡。

品牌廣告投放回報

從這一股趨勢可以想像，主流的媒體廣告網絡，大概水漲船高，價格高卻沒有帶來相對等的回報，從而促成了這種微型媒體廣告網絡的誕生及流行。當然亦有關於品牌建立起社群，也達到收成期要找方法兌現。有自媒體，有社群，配合自己的廣告網絡，就是品牌網上的「內循環」。

營銷「小」策略趨勢

對香港品牌和Marketers，大概沒有即時性影響。國際品牌有自己的微型媒體廣告網絡，各地域的Marketers頂多是跟着總部腳步走。但值得留意的是，以往捉緊幾個「大」趨勢，策略就錯不了，現看趨勢可能會有所改變，Marketers要鍛鍊更敏銳的觸覺。

「小」也可以突圍而出

有幾個「小」趨勢，也值得品牌和Marketers的留意。例如以往大家只留意大Influencer，現在很多品牌都懂得聯繫Micro Influencer，用心營運可能收穫ROI(Return On Investment)更了不起。Podcast廣告在香港未入流，但是聽Podcast的人數其實不少，這個「非主流」媒體會否慢慢主流，還得在觀望。但是Podcast廣告和節目贊助現在相信是一個可以一試和超值的階段。另外大家都忙於經營自家網店，和大型網上超市上架的同時，其實不少外國品 牌發現在Facebook Marketplace上架，居然也可以撈一筆。當然，你的品牌形 象要經營恰當， 因為Facebook Marketplace給人家感覺就是女人街和夜市，甚至是賣假貨和騙案集中地。

活動推介

品牌短片營銷的社交媒體策略網上講座

日期:2022年5月24日

時間:14:30 - 16:00

詳情及報名:http://bit.ly/aimshortvideo

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

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