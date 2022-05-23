moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港首5月IPO集資不足170億 12年低 中概股「回家」難挽救 業界稱涉季節因素科技股低迷

標籤：經濟

【明報專訊】在地緣政治關係惡化令多國通脹高企，加上聯儲局加息收緊市場資金，本港及外圍股市連月受壓，即使港交所（0388）積極吸引中概股「回家」，但似乎仍無助改變本港新股（IPO）市場弱勢，據本報統計，本港今年首5個月IPO集資不足170億元，見近12年新低。有投行界人士認為，雖然當中亦涉及季節性因素，但過去數年支撐IPO市場的中資科技股，估值仍備受監管壓力影響才是核心問題。

明報記者

截至上周五（20日），本港今年IPO集資額約169.79億元，由於目前並無任何新股正在招股，意味今年首5個月新股集資額肯定不多於170億元。翻查資料，同樣以首5個月計算，今年IPO是僅次2009年最差的一年，該年首5個月集資額僅約124.41億元，但由於翌月迎來多隻集資逾10億元新股掛牌，以上半年度計集資額回升至約176.48億元，倘若下月本港IPO仍然停滯，可能會進一步打破2009年上半年度的集資新低。

截至上月 仍在處理145上市申請

據港交所資料，截至上月底仍在處理多達145宗上市申請，不過不少成功通過聆訊的IPO至今仍未正式啟動招股，當中更不乏今年新引入的特殊目的收購公司（SPAC）。

倘抖音來港 望「谷起」集資額

今年首5個月掛牌新股中，以稀土生產商金力永磁（6680）集資約42.41億元最高，至今未有任何集資額逾10億美元（約78億港元）的「大型新股（Mega deal）」；至於去年則有9家新股集資額高於10億美元，當中絕大部分是中資科技股，其中以集資約483億元的快手（1024）最高。不過，此前市場傳出抖音計劃來港上市，一旦成真，其集資額肯定屬大型新股級別，有望「谷起」本港IPO集資額。

有不願具名中資投行家表示，傳統而言，上半年IPO市場會較下半年淡靜，因此今年上半年IPO集資額低迷亦不乏季節性因素；不過，他認為核心問題仍是中資科技股，當中包括監管機構審批、甚至行業估值亦備受壓力，而其他行業如內房股，亦因監管問題難以獲港交所批准上市。

他表示，雖然在中美審計爭議下，不少中概股擬回港上市作為「Plan B」，但投資者缺乏興趣，部分中概股在無實際集資需要下，甚至改以介紹形式上市。

對於科技股「疲軟」估值及IPO放緩現象，港交所行政總裁歐冠昇回應《金融時報》問題時則表示，如要預測未來三四個月甚至明年的市場動向是相當困難；但若是以未來5年或10年市場來看，向好的機會是仍然很大。