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中銀客戶入市低吸綠債 人均10萬元

【明報專訊】市場預期美國息率繼續急升，上周四（19日）上市的零售綠色債券（4252）跌穿面值100元，不過似乎反而吸引不少投資者入市「掃貨」，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌透露，該行不少客戶上周在二手市場買入綠債，而且平均每人買入金額達10萬元。他提到，市場波動帶動保險等保障產品銷售增長，相信倘股市氣氛逐步好轉，今年餘下時間仍審慎樂觀，預期今年財富管理收入能保持中高單位數增長。

將推ESG儲蓄保險產品 增回報吸客

零售綠債至上周五（20日）收報99.65元，仍低於面值。周國昌表示，該行絕大部分客戶很少在債券上市當日即日買賣，今次零售綠債上市，首日反而有不少客戶買入綠債。對於銀行定息上升會否影響保本投資產品銷售，周國昌指目前超過1厘的定存產品，都是吸引新客戶或新資金的優惠，認為銀行優惠利率未必長久，不過該行將推出的ESG（環境、社會及管治）儲蓄保險產品，也會增加回報以提高吸引力。

今年首季新冠肺炎疫情影響銀行分行運作，股市投資氣氛淡薄，環境對銀行財富管理業務不利。不過，周國昌表示，市場波動增加客戶投資保障類產品需求，保險等保障產品也有增長。他指近月股市已開始轉趨活躍，若能配合股市氣氛逐步好轉，對業務在今年餘下時間仍審慎樂觀，預期今年財富管理收入能保持中高單位數增長。

料今年財富管理收入保中高單位數增長

周國昌表示，截至今年3月底，開戶要求為800萬元的「私人財富」高端客戶，其總資產管理規模（AUM）按年上升25%，當中購買保障類產品，例如股票掛鈎的結構產品和高質素的投資級別債券均錄得增長，顯示客戶在波動市况下的投資配置要求有所轉變；另外購買終身壽險數量也明顯增加。針對高端客戶需求，周國昌表示今年除了繼續推出穩健的投資產品，亦會推出針對高端客戶的醫療保險產品。另外，該行也會加強數碼資產配置服務，和推出首隻符合ESG要求的儲蓄保險產品。

跨境理財通去年10月開通，不過業務受較多限制，如不能跨境為客戶提供建議，周國昌表示該行在跨境理財通市佔率有六成，若客戶可以來港，除可在港為他們提供產品建議，這些新增客戶也能進一步帶動周邊銀行業務，因此若中港能恢復通關，可進一步提高今年業務增長預期。