陳茂波：疫情倘受控 今年經濟可恢復

失業率數據滯後 未反映實况

陳茂波提到，本港今年首季的基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，整體上仍屬溫和，主因是指數中佔比較重的租金開支繼續下跌。但從分項數據中，「衣、食、出行」這三大範疇的物價升幅都高於整體數字，這些，以3月份食品價格升幅達4.6%為例，當中基本食品價格升幅更達到7.6%，估計是與疫情打亂了運輸物流，影響到新鮮蔬菜以至其他食品的供應有關。不過，按現時的趨勢來看，食品價格的上升勢頭有望放緩。

陳茂波認為，市民目前毋須對前景太悲觀，否則反為容易錯過經濟正在改善的勢頭或新出現的機遇，雖然失業率等數據暫時未見改善，但就業市場正逐步好轉。

國際評級機構標準普爾最近指出，雖然第五波疫情嚴重影響本港首季的經濟表現，但相信本港能處理好相關的情况，政府的財政狀况亦不會明顯惡化，故維持本港的信貸評級，展望穩定。

期待今年11月港舉行金融峰會

陳茂波指出，期待在今年11月在本港舉行的金融峰會，能讓本港加強與外國和內地頂尖金融業人士和機構聯繫之餘，亦向他們展示香港在經歷兩年多的挑戰後，如何繼續保持作為一個充滿活力和機遇的國際金融及商業中心。