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下季不明朗因素多 港股趨波動

【明報專訊】雖然西澤投資管理楊艷看好港股是次反彈將延續至下月，惟她認為，下季市場不明朗因素增加，港股又會轉趨波動，「我們關注的是，港股在5、6月這個反彈的窗口之後，可能在7、8月又會變差，屆時上市公司將陸續公布中期業績，受內地多個城市爆發疫情影響，大部分上市公司期內業績肯定不好；而且美國中期選舉到7、8月也開始進入非常競爭激烈的時候，那時候當地政黨均可能會打中國牌來拉票，也不利市場氣氛」。

恒指19000以下吸 兩年贏面高

不過，楊艷亦指出，下季若美元匯價見頂回落，對港股則屬正面，「過去幾個月美元不斷轉強，新興市場股市表現普遍均不理想，即使越南經濟增長可觀，惟期內股市也表現失色，原因是資金在流出，重返美國本土。但我們認為，美國7月27日議息會議之後，市場對美國加息預期已反映得比較充分，屆時美匯指數便可能見頂回落，港股走勢會更加平穩」。

綜合上述分析，楊艷認為，假如恒指下季回落到18,000至19,000點，長線投資者可以買入相關指數基金，並持有一至兩年，可望穩中求勝。

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