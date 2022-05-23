moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

已建造改建逾千停車場

【明報專訊】據怡豐表示，由1999年在廣州接獲第一單工程起計，一共參與建造或改建超過1000個智能停車場，涉及超過45萬個泊車位。公司強調，若以相同數目的泊車位比較，智能停車場的建築成本一定比傳統停車場低。

除了內地市場佔大約九成業務之外，該公司也曾接過美洲、歐洲、中東、印度、東南亞、澳紐、香港等地區的生意。香港科學園有一個停車場亦採用了其AGV自動泊車方案。怡豐又稱，全自動泊車系統完全毋須管理員，車主駕車到達停車場出入口位置，毋須進入停車場內部，之後一切都由自動化的機械設備代勞。而系統會待車主離開停車場之後，才開始泊車，以保證安全。原則上，全自動泊車系統乃採用密封設計，不會讓人或動物進入其內部。由於完全無人運作，全自動方案節省的人手、照明、通風系統等營運開支，會比半自動方案更可觀。

總經理劉義彬表示，直至目前，內地的停車場一般都是由政府或地產商投資，怡豐只是設計和製造相關設備，以及提供安裝及維修保養服務。不過，隨着內地的車位產權及停車業務的收費政策在未來開放，該公司自行投資或者合資開設智能停車場，將會是可行的方向。隨着內地經濟發展，汽車產銷量和保有量日益增加，泊車位的供應現時已經不太足夠，將來的缺口相信會更大，該公司對於智能停車場的業務相當看好。據悉，深圳、廣州等大城市在智能停車場方面更是走得較前，已提出了年度的立體泊車位增加目標。

[新經濟新天地]