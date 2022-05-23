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余淑穎：負債過重 退休者宜增現金流

【明報專訊】根據吳先生現時資產狀况作出以下財務分析，希望通過「4部曲」達至提升現金流、10年內清還所有按揭、降低股市和加息對吳先生的財務風險。

首先吳先生持有3個物業，餘下的按揭供款年期16至27年不等，每月供款共5萬多元，連其他家庭開支共70,800元。兼職和租金收入或不穩定，以現時現金和股票共134萬元來預算吳先生的財務能力，只可支持約19個月的總開支。資料顯示負債過重，對於退休者來說壓力過大，因此可考慮以下方法降低負債、提升現金流：

（1） 放售供款最多的物業套現

港島區物業樓齡最高，餘下供款年期27年，月供19,500元。若成功以市價1200萬元放售物業，扣除相關開支和銀行按揭餘款，理應可套現約700萬元。相反，九龍區物業樓齡較輕、供款年期較短且租金回報較高，可繼續持有。

（2）700萬元轉投較穩定的債券基金

近年市場波動，大多股票和債券價格已有相當跌幅。若現時在市場上尋找較穩健的債券基金作長線收息，可提升每月收入。現時市場上提供每月派息穩定的債券基金，年利率約3.5至8厘不等。假設5厘息，700萬元資金每年可獲約35萬元，月均29,000元，已合乎提升每月額外收入的目標。

（3）訂10年儲蓄目標清還按揭

調整每月收入開支後，可考慮每月目標儲22,000元，為期10年，以每年3%的回報，預算10年後理應可儲蓄約300萬元，可用來清還餘下按揭貸款，達至零負債的退休目標。

（4）假若按照上述建議的資產配置安排一切順利，10年後應擁有以下資產作退休最強後盾：一個自住物業及一個收租物業，每月收租27,000元；市值約700萬元的債券基金，每年35萬元債息收入；134萬元股票、銀債和現金（或會調節）；因已達至財務自由，若有重大財務需要，也可隨時套現流動性較大的700萬元債券基金。

至於吳先生現時手持的股票因近年價格回落，若沒有現金流的需要可續持有避免虧損離場。至於考慮未來6個月將收租物業抵押還息不還本來獲取每月約23,000元的現金流，筆者認為不太適合吳先生，因為他現時資產和負債比率已失衡，必須盡快降低負債。吳先生亦可考慮購入高息的中國銀行股票長遠收息，但也要留意派息前後的波動，避免賺息蝕價。

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]