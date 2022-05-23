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《幫你格價》：人幣英鎊低吸 兼享高息定存

【明報專訊】近期香港各大銀行推出外幣短期定存特惠利率，多種貨幣定存7天利率普遍高達10厘以上。事實上，目前環球市况多變，選擇短期定存賺息蝕價風險會較低，以下比較不同銀行定存利率及貨幣短期走勢。

明報記者 黃清瑤

比較多間銀行後，人民幣短期定存利率明顯最高，富邦銀行及南洋商業銀行提供最高13.88厘特惠利率，若存入10萬元，7天可獲利息266元。富邦銀行優惠期由即日至今年12月31日，最低存款金額為等值10萬港元或以上，最高為等值300萬港元。銀行要求客戶兌換外幣同時開立指定年期的定存戶口，就可以享有優惠利率，另要留意，倘若提早贖回，需要收取手續費。

富邦南洋人幣13.88厘暫最高

至於南洋商業銀行的優惠由即日至6月30日止，要求客戶經網上或手機銀行，以新資金存入1000元人民幣或以上，或全新客戶親身前往分行開立「倍高息定期存款」 帳戶，並存入3萬元人民幣或以上。

恒生優進理財亦提供13厘特惠利率，優惠期由即日至6月30日，經恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財熱線或分行兌換等值1萬至200萬港元，同時設立一星期定存戶口，就可享受優惠利率。若存入10萬元，7天可獲利249.3元。其他銀行均能提供10.5厘至12厘息率。

其餘較高息外幣的是英鎊，當中富邦銀行亦提供最高12.88厘，以10萬元計算，7天即可獲利247元；南洋商業銀行亦提供12厘優惠利率，7天可獲利230元；其他銀行大部分提供10厘以上。

澳紐元定存息各行相若

各大銀行澳元及紐元定存息率大致相同，當中匯豐銀行為尚玉客戶提供最高10.5厘優惠存款利率，當中要求客戶透過匯豐流動理財兌換外幣，同時開設定期存款戶口，金額需要達到2000澳元或以上。倘若為匯豐卓越理財客戶可享10.3厘，匯豐One及其他客戶則為10厘。以存入10萬元7天期定存為例，匯豐One及其他客戶可獲利191元，尚玉客戶可獲利201元。計劃優惠期由即日至6月30日，所有客戶經流動理財兌換指定外幣及開立一周定期存款，除了以上優惠息率，可額外享0.5厘年利率。

在過去一個月美元走勢強勁，不過美元是目前眾多銀行之中定存利率最低的，普遍介乎5厘至8厘，當中中信銀行國際僅提供1.3厘優惠利率。如果是恒生優進理財客戶，可享8厘優惠利率。至於中銀香港及富邦銀行利率均為5厘，中銀香港要求客戶選用手機或網上銀行開設「綜合理財服務」，兌換至少原幣1000元或以上可享有優惠利率。

留意銀行網上轉帳收費

總括而言，美元比起其他貨幣會更為穩定，即使美元的定存息率較低，其實反映貨幣波動亦較低，適合風險承受能力較低的投資者。最後要留意，開立定存戶口並跨行轉帳，目前匯豐、恒生、中銀香港、渣打及東亞銀行都有免費網上轉帳服務，其他銀行可能收取手續費，因此開立帳戶前緊記查詢清楚。

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