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人幣趨穩 英鎊短期仍受壓

【明報專訊】敘做不同貨幣的定存，除了比較息率外，也要留意匯率走勢，以免賺息蝕價。人民幣前景方面，華僑永亨銀行經濟師預期，短期內中國將逐漸復工復產，人民幣會在6.8附近穩定徘徊，預期未來兩周走勢平穩。

英鎊方面，近期走勢疲弱，單單於4月份英鎊匯率下跌4%，上周英鎊兌港元最低見9.67水平，周五（20日）則回升至9.8水平。對於英鎊短期走勢，華僑永亨銀行經濟師表示，伴隨美元下跌，英鎊兌美元小幅回升。

澳元波動 美元中長線仍強

展望未來，由於北愛爾蘭問題持續發酵，加上英國央行可能會減慢加息進程，英鎊升幅有限，未來兩周英鎊兌港元支持位介乎9.54至9.65水平，阻力位介乎9.88至10.11水平。

對於澳元前景走勢，經濟師表示，上周美國經濟數據欠佳，加上國債收益率持續向下，以致美元下滑；加上近期澳洲大選，相信會令澳元帶來波動，澳元兌港元將會於5.39至5.57水平上落。紐元亦因美元低走而出現反彈，加上4月貿易順差比3月有明顯改善，良好的外貿表現相信會對貨幣有一定支持，預期紐元兌港元支撐位為4.88左右。

至於美元前景，由於4月份的經濟數據包括新屋開工量、建屋許可量、房屋銷售量皆錄得過去兩年低位，反映利率上漲對當地房地產市場構成一定壓力，因此美元短線面臨調整壓力，但由於聯儲局強硬鷹派立場，加上中國及歐洲經濟增長前景充斥不明朗，因此美元有可能維持強勢。

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