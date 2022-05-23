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陸振輝：別回頭別戀棧 善用餘生

【明報專訊】退休者有沒有想過，何謂愉快的退休生活？如果是有人需要你的眷顧、有事需要你去處理、有願望需要你去踐行，當你登山時可觀鳥、涉海時能賞鯨，入夢時可以到達世外桃源，這些都不需要家財萬貫，但其實已經是世間的美好，已經足夠退休者流連忘返了。

「別後相思空一水，重來回首已三生。」如果退休者覺得所有的過往，都是歲月的恩賜，所有的未來，都是愉悅的坦途，那退休生活又何來忐忑？又怎會再營營役役而作繭自縛？

春風吹來了夏雨、秋月照亮了冬雪，時間不會停下腳步，萬物都在遵從天道循環，但唯有你，是有權選擇自己的未來生活！雖說「花有重開日，人無再少時」，但在某種意義上來說，退休者未必不可以老當益壯，未必不可以自強不息，很多更能煥發出另一種耀目的青春光芒。

「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行？竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。」人生不過就是一場長途的單程旅行，會遇到很多坎坷，但沿途會看到更多的風景。如果把所有的經歷都背在肩上，那就會令自己負擔了不能承受之重，那就不如「斷捨離」，一路走來，一路放下，永遠保持豁達之心，就更能領略到未來的妙曼。

餘生必然有限，退休者就必須更加善用！因此別回頭、別戀棧，後面其實什麼也沒有！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]