陸振輝：別回頭別戀棧 善用餘生

「別後相思空一水，重來回首已三生。」如果退休者覺得所有的過往，都是歲月的恩賜，所有的未來，都是愉悅的坦途，那退休生活又何來忐忑？又怎會再營營役役而作繭自縛？

春風吹來了夏雨、秋月照亮了冬雪，時間不會停下腳步，萬物都在遵從天道循環，但唯有你，是有權選擇自己的未來生活！雖說「花有重開日，人無再少時」，但在某種意義上來說，退休者未必不可以老當益壯，未必不可以自強不息，很多更能煥發出另一種耀目的青春光芒。

「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行？竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。」人生不過就是一場長途的單程旅行，會遇到很多坎坷，但沿途會看到更多的風景。如果把所有的經歷都背在肩上，那就會令自己負擔了不能承受之重，那就不如「斷捨離」，一路走來，一路放下，永遠保持豁達之心，就更能領略到未來的妙曼。

餘生必然有限，退休者就必須更加善用！因此別回頭、別戀棧，後面其實什麼也沒有！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]