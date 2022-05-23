梁振輝：美元「見頂進程」持續

美元指數的主要組成部分有歐元、日圓和英鎊，在我們自家創立基於投資者觀點的多樣性的倉位指標顯示，其趨勢或會在短期內出現逆轉。我們預期歐元兌美元在1.0640附近出現強勁阻力，但若能持續突破，可能會大幅抽升至1.08至1.09。英鎊兌美元的阻力位則在1.2650附近，成功突破的話，下一個目標是1.29。

美元兌日圓或回至121

美元兌日圓處於潛在的見頂形態，若跌破126.90支持位可能引發急跌，初步目標為125，更可能會低見121，回吐部分自今年3月以來由低於115開展的升幅。

若最終歐元和英鎊未能突破以上提及的關鍵阻力，又或是日圓未能衝破阻力的話，則美元可能會出現另一波、但或許也是最後一波的升勢，才會到達中期頂部。

美元指數若延續上升趨勢，可能會高見109，而相對上，歐元兌美元或會下試1.00水平，英鎊兌美元則考驗1.18水平，而美元兌日圓或會升近135。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]