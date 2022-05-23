按項目類型找合適公鏈

第一點需要看的是，你想推行的是什麼類型的項目，例如NFT頭像（PFP）類、去中心化金融類（DeFi）或遊戲化金融類（GameFi）等，每一類型項目看重的因素也不同。你需要做的便是配合你想營運的項目去找能匹配成功元素的公鏈。例如NFT頭像類，它十分講求公鏈內社群的支持度和熱心度。而去中心化金融類會更着重金錢回報方面，如果你能給他們足夠的回報，用家便會自然而來。水能載舟亦能覆舟，你們可以看到Terra在崩潰之前總鎖倉價值有近300億美元，而在7日之內跌至4億，下跌了99%，對所有在Terra公鏈上搭建的項目都帶來災難影響。

Avalanche積極扶植遊戲化金融

第二點是公鏈對你項目的渴求度，這是會直接影響你從投資者上得到金錢或無形社群上支持的程度。例如之前Avalanche基金會宣布推出2.9億美元的激勵計劃，以推動其子網（subnet）的應用和發展，遊戲化金融會是他們最積極扶植的方向之一。那個時候如果你的項目也是遊戲的話，使用他們的公鏈開發會得到較大的支持。其中一個判斷方法是看現在於公鏈上營運項目有多少，和留意他們公鏈上的公告，使你容易推測項目跟他們的契合度。

第三點是要看項目團隊對那個公鏈的了解熟悉度和程式開發員的能力。有很多公鏈的程式人員是十分不容易找到的，無論是Solana的Rust，或是ZKRollups中STARK的Cairo，甚至連最廣泛應用的以太坊solidity也不容易找到有經驗的程式員。根據美國Electric Capital在2021年的研究，Web 3.0的全職程式員在以太坊上有4011個，在Solana上有1400個，在Binance Smart Chain上有600個，可想而知程式開發員是何等稀缺。

第四點是公鏈的穩定度和速度。如果你的項目需要分秒必爭，那選擇以太坊的Layer One一定會影響使用者的體驗，而如果你的項目是NFT頭像（PFP）類，那速度快慢便沒那麼重要了。

向社群宣傳前宜選定公鏈

總體而言，在選擇公鏈上應該在向社群宣傳前決定好，其後不再改變，否則便會使社群混亂，不易控制。

香港數碼資產學會幹事

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[何樂山 加密解碼]