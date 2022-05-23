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瑞銀亞洲：產業鏈恢復 比亞迪牛54378

【明報專訊】港股上周五在各類型板塊都有顯著升幅下，恒指升近600點。由於內地上海疫情漸趨穩定，並將分階段解封，市面將進一步復工復產，產業鏈包括汽車產業近日亦開始加快步伐追趕進度，一眾汽車股表現走強。

汽車股巨頭比亞迪（1211）自前一周起股價愈升愈有，上周五升3.5%，收報268.6元，上望270元以上水平。根據瑞銀上周五紀錄，投資者積極部署比亞迪的好倉，尤其以能提供較高槓桿且價格相宜的牛證獲較多資金支持。

如投資者憧憬內地形勢可帶動比亞迪股價繼續向上，可留意比亞迪牛證54378，收回價246元，行使價242元，2023年2月到期，有效槓桿約9倍。如認為汽車股的升勢會稍作喘定，看淡可留意比亞迪熊證58888，收回價290元，行使價294元，2022年8月到期，有效槓桿約10倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]