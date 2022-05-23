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摩根大通亞洲：科技股陸續放榜 阿里購11266

【明報專訊】小米（1810）業績後顯著回升，集團首季收入跌逾4%，為首次錄得季度倒退，不過仍好過市場預期。本周市場續關注科技股業績，快手（1024）、網易（9999）、百度（9888）及阿里巴巴（9988）陸續放榜。如投資者希望業績前進場，可留意快手購19533，行使價92.55元，實際槓桿4.4倍，2022年9月23日到期；或留意快手沽16825，行使價49.99元，實際槓桿2.1倍，2022年11月23日到期。另看好可參考阿里購11266，行使價99.93元，實際槓桿4.9倍，2022年8月26日到期。

生物醫藥股上周五跑羸大市，康希諾生物指世衞在其官方網站披露，將公司的重組新型冠狀病毒疫苗克威莎，納入「緊急使用清單」，是第11種獲世衞緊急使用授權的新冠疫苗。康希諾上周五曾升20%，如投資者看好正股後市，可參考康希購16977，行使價99.93元，實際槓桿約2倍，2023年3月27日到期。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]