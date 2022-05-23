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陳永傑：金融市場惡化 加息未必激進

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯儲局發布半年度報告中提到，由於俄烏衝突、貨幣政策緊縮及高通脹帶來風險不斷上升，主要金融市場流動性狀况正在不斷惡化。筆者相信這個問題將會影響到聯儲局日後加息的態度，預料加息不會太激進。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，沒有必要加息超過50個點子。基準預測情景是2至3次加息50個點子，以歷史標準來看，連續幾次會議加息50個點子是激進的。

聯儲局提早及加大加息幅度，對於美國以至全球投資市場帶來震盪，就以5月9日為例，美股大幅下瀉，納斯達克指數單日急挫逾4%。投資者憂慮聯儲局加大加息步伐以壓抑通脹，美國10年期債息一度衝上3.2厘，造成科技及其他股份插水。

以納指為例，比較半年來歷史高位下跌28%，技術上步入熊市區域，消耗股市投資者購買力，削弱將來回升力量，部份投資者經已離開美股。

加息倘太快太多 恐波及全球樓市

美股大幅下跌，不但損害美股購買力，更會削弱美國消費者的消費力，不利美國經濟。紐約聯邦儲備銀行的調查顯示，美國消費者的短期通脹預期下降，但中期通脹預期上升，家庭開支預期升至新高。

根據該調查，消費者對未來1年的通脹預期在4月份有所下降，中位數下跌0.3個百分點至6.3%。對於未來3年預期，則上升0.2個百分點至3.9%。家庭開支增長預期中位值升至8%，比較3月調查結果高0.3個百分點，再創新高。

美國加息太快太多及加息預期，經已傷害到投資情緒，股市受創之後，可能會波及美國以至全球樓市，聯儲局加息要審慎。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]