布少明：從失業率看樓市

氣氛好轉 樓市將重拾升軌

筆者已經多次強調，看樓價升跌不能只考慮單一因素，應綜合整體經濟環境。今次失業率上升屬受疫情影響，略有別於以往由於整體經濟陷入衰退導致失業率持續地上升。要留意的是，今次失業率上升有「局部性」，主要失業人士為零售、住宿及膳食服務等行業。隨着本港疫情轉趨緩和，加上消費券等一系列紓困措施，預期本港失業率會逐步回落。這點從新失業率公布後，港股未有受影響，重新反彈突破20000點的關口，可知港人對經濟的信心，已經從谷底回升。如果下半年利好因素持續浮現，加上「茂波plan」的刺激效應，整體樓市重拾升軌是指日可待。

最近樓市表現的確已經重拾升軌。綜合美聯分行資料，統計5月9日至15日的一周，全港35個大型屋苑錄78宗買賣，與年內迄今平均約77宗水平相若，維持穩中向好勢頭。

一手方面，近期多個新盤同時展開推售或於短期內登場，熾熱程度近期罕見，而且無論是市區細單位、大型鐵路盤項目抑或是低密度豪宅物業，價位由細碼至大價物業應有盡有，相信在利好因素帶動下，預計5月一手成交有望錄約1500宗，重返去年中水平。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]