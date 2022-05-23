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馬泰陽：鐵路效應引出購買力

標籤：馬泰陽

【明報專訊】隨疫情退減，政府進一步放寬社交距離措施，市場氣氛向好，各大發展商亦加快推盤步伐，並採取「先量後價」策略，開價不算太進取，從二手市場搶回焦點，料5月份市場的購買力將會爆發，加上東鐵線過海段通車後，預計鐵路效應逐漸浮現，對樓市帶來正面作用，刺激樓市加快復蘇。

料全月一手成交量近2000宗

據香港置業資料研究部及一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，5月首17日新盤銷售宗數已暫錄得628宗，較上月同期增近2倍，上周五及周六4盤齊發，吸納各路客源。若整體銷情理想，預期全月一手成交量有望挑戰近2000宗，屆時將創1年新高。

5月份市場多項利好信號接連出現，其中東鐵線過海段於本月中正式通車，帶動鐵路沿線大型屋苑交投。參考去年屯馬線全線通車後樓市反應，不少沿線屋苑交投跑贏大市，相信鐵路效應有助引出更多換樓市場購買力，成樓市短期反彈新催化劑。

此外，根據香港置業資料研究部數字顯示，逾1000萬至1200萬元二手住宅註冊量佔比去年1月至今年2月介乎約4.9%至約6.1%，隨着新按保措施實施後，同類銀碼個案佔比於今年3月升至約7%，4月續升至約8.1%，而本月截至18日更進一步升至約9.4%。利好消息不斷，業主對後市感樂觀，因此收窄議價空間，加上不少平價盤早前已被市場吸納，預計短期內焦點落入新盤市場。

在疫情影響下，現時新盤在開價的取態上不如以往進取，預計普遍發展商會「先求量再後價」，先觀察首批單位的市場反應，再逐步提價加推，故對實力買家而言，目前實屬入市良機。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]