內地退休 趁人幣弱分段兌換 花旗料人幣暫難跌穿7算

明報記者 龍彩霞

在大灣區退休生活多用人民幣，暫時將港元匯入內地會有額度限制，故大家不可以臨時兌換。廖嘉豪表示，人民幣匯價已反映中美息差收窄的預期，故人民幣走勢雖然不會強勁反彈，但仍會在現時水平上落。而另一機構瑞銀發表報告，將人民幣匯率今年6月目標由6.4降至6.55，9月、12月和明年3月目標由6.45降至6.5。

瑞銀指出，為應對通脹壓力，聯儲局正迅速及果斷採取行動，美國2年期國債收益率或會升至3厘。雖然人民幣相對美元仍存在實際收益率差距，但中國相對美國10年期國債的名義收益率已失去吸引力。

此外，近月上海等主要城市出現新一輪疫情，封控管控措施料將令中國第二季經濟活動減弱。零售銷售已明顯受影響，短期內或進一步走弱，人民銀行和政府應會推出更大的政策刺激，以抵禦當前的下行風險。不過，政府在提振經濟方面至今相對謹慎，增加了短期經濟增長風險，從而令人民幣受壓。中國穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，該行相信匯率只是緩步下行，第三季也將小幅回升。

廖嘉豪表示，去年全球地緣政治緊張局勢令人民幣成為「安全」貨幣的觀點。然而，由於與美國的利差縮小，中國的貿易順差今年也可能顯著減少，預計流入中國的固定收益市場的資金亦將下降。再者，近期中國經濟數據好壞參半，例如消費及信貸等領域有所減弱，加上中小企業前景不明朗，也為人民幣匯價添壓力。

另一方面，人民幣貶值及走資壓力加劇，預期人行會保持人民幣匯率基本穩定，加強對資本流出的管理，而人民幣穩定有助中國經濟健康發展及支持人民幣走向國際化，他預期人民幣短期內最多跌至6.9水平，不會跌穿7算。

人行料保持人民幣匯率穩定

渣打銀行人民幣全球化指數（RGI）是衡量國際人民幣使用量的指標，不利因素包括通脹威脅上升及其對全球貨幣狀况和增長的影響；俄羅斯烏克蘭危機的爆發擾亂了實物貿易和資金流動；由於內地嚴格防疫措施，經濟亦見放緩。結果5個RGI組成部分中有4個活動收縮，但未償還的「點心債」除外，最近幾個月的發行量有所回升。離岸人民幣存款在香港短暫減少，渣打認為反映全球風險厭惡情緒的增加，正減弱離岸投資者、企業和家庭持有人民幣資產的意願。此外，人民幣貶值的影響尚未完全反映在市場情緒和RGI上，意味資金外流壓力揮之不去。

南商定存享2.65厘息

若預備移居大灣區退休，可以趁人民幣偏弱兌換，同時不少銀行也為吸引新資金而向客戶提供高息存款優惠，如南洋商業銀行可享2.65厘年利率，存款期6個月，並且可於開立定期存款的1個月後隨時提取部分或全部存款，毋須繳付手續費，起存金額為10萬元人民幣，不限新舊資金。

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[退休綢繆]