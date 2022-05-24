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Silicon Hill 1期均呎低二手8% 首批折實1.75萬 1房549萬入場

【明報專訊】新地（0016）繼變相減價重推太子道西Prince Central後，該集團今年首個全新大盤、樓花期長約21個月的大埔白石角Silicon Hill第1期昨日開價，首張價單涉及116伙，折實均呎17,498元，除比同區新晉二手屋苑如同系的雲滙、平均實呎約1.9萬元低約8%外，亦與同區同系雲滙2期2018年7月首批折實均呎17,380元相若。新地將於今日起開放設於九龍站環球貿易廣場的Silicon Hill示範單位，明日起收票，最快月內開售。

明報記者 陳寶恩

項目明日起收票，正是信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作發展的元朗錦上路站柏瓏II進行次輪開售288伙當日。新地副董事總經理雷霆形容Silicon Hill第1期開價是「東鐵無敵價」，認為項目受惠擬建的東鐵白石角站，享鐵路優勢，而東鐵過海段通車後，往返港島亦更方便。

明日起收票 首批未有開放式

Silicon Hill第1期首張價單涉及116伙，實用面積285至770方呎，包括8伙1房、29伙2房及79伙3房戶，未包括開放式單位，提供5種付款方式，現金付款最高折扣為樓價直減17.5%（建築期付款則最高可獲10%折扣，比即供少7.5個百分點），折實價549.28萬至1291.51萬元，折實實呎16,461至19,929元，訂價計總值近13.2億元。

項目首批單位折實均呎17,498元，比白石角一帶二手屋苑最多有近一成折讓，如同系入伙約3年的雲滙，近期二手平均實呎約1.9萬元。至於樓齡約10年天賦海灣1期近期平均呎價約1.6萬元，Silicon Hill 1期開價則高約9%。

值得留意的是，今次Silicon Hill 1期位置，是項目3期之中距離擬建白石角站選址的香港教育大學運動中心最遠，而白石角站現時仍在草擬階段，加上項目樓花期長約21個月，料有關因素亦反映在首批價格上。

43伙建期折實價低於千萬元

今批售價最低位於翠景閣1座1樓B2室，實用面積285方呎1房戶，折實價549.28萬元，折實實呎19,273元。呎價最低是6座2樓A2室，實用面積661方呎3房套戶，折實價1088.11萬元，折實實呎16,461元。

由於項目是樓花期開售的新盤，若買家欲以新按保計劃承做高成數按揭，需選用建築期付款。本報統計，首張價單116伙中，有43伙單位建築期折實價低於1000萬元，佔首批伙數約37%。

Silicon Hill位處的優景里地皮，是新地2019年2月以63億元投得，以可建樓面約94.9萬方呎計，每呎樓面地價6646元，為當時區內每方呎樓面地價10年新高。

■有片睇

如欲觀看Silicon Hill示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com