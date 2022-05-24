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皇第特色戶3.34億破頂沽 實呎8萬

【明報專訊】雖然有大埔新盤首批以低於二手呎價開售，但傳統豪宅則錄高價成交。資策（0497）及泛海（0129）等合作發展的港島渣甸山皇第，昨日透過招標售出一伙花園特色戶，為地庫、地下、1樓及2樓單位B室，實用面積4178方呎、連4207方呎私家花園及兩個停車位，以3.34億元成交，呎價8萬元，除創項目成交價及呎價新高外，更創下渣甸山分層住宅呎價新高。

瑧譽連沽兩洋房共涉3.67億

其他豪宅新盤昨日亦錄成交，內房保利（0119）旗下屯門青山灣洋房項目瑧譽，透過招標連沽9號屋及12號屋兩幢洋房。成交紀錄冊顯示，9號屋連居室以1.847億元成交、實呎3.15萬元；至於12號屋連居室則以1.827億元售出、實呎3.14萬元；上述兩幢洋房均附設花園、天台及雙車位。瑧譽去年4月推售至今，瑧譽累沽約16幢洋房，套現逾23.5億元。

愛海頌趕映岸開價前推優惠

至於去年底入伙的長實（1113）深水埗愛海頌，趕於毗鄰香港小輪（0050）與市建局合作的映岸登場前，推出新折扣及付款計劃推售現樓餘貨，並開放現樓示範單位。愛海頌昨日更新價單，首推90天付款計劃，買家可享2.5%樓價折扣；同時推出「全新3房限時」優惠，適用於5月27日至6月30日購入項目3房之買家，可享6%折扣優惠。連同其他原有折扣優惠，買家可享最高27.5%折扣優惠，較舊價單最高26%折扣高1.5%。長實高級營業經理梁焯鏗表示，項目尚餘38伙3房戶待售，以上述最高折扣計，餘貨單位折實價1237.7萬元起，折實實呎15,747元，項目累沽838伙，套現約83億元。

HOLBORN加推8伙周五賣

另外，恒地（0012）港島東新盤THE HOLBORN昨上載全新銷售安排，加推8伙開放式戶本周五發售，相關單位實用面積221至227方呎，以最高6%折扣計，單位折實價由573.9萬至612.88萬元、折實實呎25,877至27,119元。