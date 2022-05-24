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石鑑輝家族付333萬辣稅入市南灣

【明報專訊】市場再獲名人豪付辣稅入市個案，鴨脷洲南灣8座低層B室，實用面積1052方呎，原則1房套間隔，上月底以2150萬元易手、實呎20,437元。資料顯示，買家為石佩藍（SHEK PUI NAM STEPHINE），料為「麻雀館大王」石鑑輝家族成員、歌手蔡卓妍（Sa）男朋友石恒聰胞妹；石佩藍是次並非以首置名義入市，意味須付樓價15%印花稅，涉約332.5萬元。

上述單位原業主2010年以1716萬元購入，持貨期間有多次按揭借貸紀錄，及後淪為銀主盤，單位12年帳升434萬元或約25%。據悉，銀主放售單位超過一年，去年3月一度以2260萬元易手，惟最後遭買家撻訂收場。

事實上，石鑑輝家族成員向來積極「買磚頭」，除上述單位外，石佩藍亦與其他家族成員共同持有何文田公主道楠苑、畢架山道6號等住宅物業。其中，她持有的九龍塘畢架山一號3座中層A室，實用1023方呎，3房雙套間隔，現以月租3.2萬元放租。

收租客603萬購外籍空姐東環1房

另外，中原地產資深分區營業經理王英堂表示，東涌東環2B座低層10室，實用面積379方呎，1房間隔，3月中叫價618萬元放盤，至近日獲收租客以603萬元承接，實呎15,910元，較市價低約3%。原業主為印尼籍空姐，2018年12月525萬元購入，持貨約3年半，近日因疫情影響提早退休決定賣樓回國，帳面獲利78萬元或約15%。