新世界波斯富街申強拍 估值逾45億破紀錄

資料顯示，新世界旗下子公司，包括由新世界執行董事薛南海等出任董事的Kerryford Holdings Limited及Time Pilot Limited等，最新就銅鑼灣波斯富街54至76號、利園山道5至27號、羅素街60號等多幢舊樓（包括快樂大廈），向土地審裁處申請強拍，項目佔地約19,831方呎，市場估值約45.05億元，若項目以15倍地積比重建成商業項目，最高可建樓面料達29.7萬方呎，每方呎樓面地價估值即約1.52萬元。

最高可建近30萬呎樓面

若以申請時市場估值計，上述項目為本港歷年最大額單一強拍項目，資料顯示，對上最高估值強拍申請項目，同由新世界持有、2018年申請強拍的北角皇都戲院大廈，當年申請時估值約32億元（項目最終於2020年批強拍令，底價47.776億元）。

值得留意的是，項目規模為區內近年罕見，故即使新世界已持有逾八成業權，但仍有約51名「小業主」，當中不乏城中名人或知名公司，如英皇（0163）、永光地產、招商永隆銀行、「小巴大王」馬亞木等，不過，英皇2011年以3.8億元購入的波斯富街76號地舖，據強拍文件所見，最新估值僅1.8426億元，帳面貶值1.9574億元或超過一半。

司徒拔道2號招標 市值10億

另東半山司徒拔道2號豪宅物業100%不可分割業權，現推出市場招標，並於7月14日截止。市場估計，項目市值約10億元，上述物業佔地13,461方呎，現設有13個單位，總實用面積約15,224方呎，實呎約6.6萬元，買家可補地價後重建為分層豪宅，最高可建樓面料達6.3萬方呎，或按現時限制重建為洋房項目。

另外，志同昌楊氏家族持有的中環荷李活道26號及28號的永寧大廈、西營盤正街38號及九龍馬頭角譚公路73號亦推出招標，截標日期為7月5日，市場估計物業市值約5.5億元。