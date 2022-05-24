moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

新世界波斯富街申強拍 估值逾45億破紀錄

【明報專訊】新世界（0017）近年積極併購舊樓，其中併購多年的銅鑼灣波斯富街、利園山道一帶舊樓，最新向土地審裁處提出申請強拍，估值超過45億元，以申請時估值計，為本港歷年最大額單一強拍項目。不過，由於零售市道疲弱，項目內部分舖位最新估值，較10年前零售高峰期成交價大跌超過一半。

資料顯示，新世界旗下子公司，包括由新世界執行董事薛南海等出任董事的Kerryford Holdings Limited及Time Pilot Limited等，最新就銅鑼灣波斯富街54至76號、利園山道5至27號、羅素街60號等多幢舊樓（包括快樂大廈），向土地審裁處申請強拍，項目佔地約19,831方呎，市場估值約45.05億元，若項目以15倍地積比重建成商業項目，最高可建樓面料達29.7萬方呎，每方呎樓面地價估值即約1.52萬元。

最高可建近30萬呎樓面

若以申請時市場估值計，上述項目為本港歷年最大額單一強拍項目，資料顯示，對上最高估值強拍申請項目，同由新世界持有、2018年申請強拍的北角皇都戲院大廈，當年申請時估值約32億元（項目最終於2020年批強拍令，底價47.776億元）。

值得留意的是，項目規模為區內近年罕見，故即使新世界已持有逾八成業權，但仍有約51名「小業主」，當中不乏城中名人或知名公司，如英皇（0163）、永光地產、招商永隆銀行、「小巴大王」馬亞木等，不過，英皇2011年以3.8億元購入的波斯富街76號地舖，據強拍文件所見，最新估值僅1.8426億元，帳面貶值1.9574億元或超過一半。

司徒拔道2號招標 市值10億

另東半山司徒拔道2號豪宅物業100%不可分割業權，現推出市場招標，並於7月14日截止。市場估計，項目市值約10億元，上述物業佔地13,461方呎，現設有13個單位，總實用面積約15,224方呎，實呎約6.6萬元，買家可補地價後重建為分層豪宅，最高可建樓面料達6.3萬方呎，或按現時限制重建為洋房項目。

另外，志同昌楊氏家族持有的中環荷李活道26號及28號的永寧大廈、西營盤正街38號及九龍馬頭角譚公路73號亦推出招標，截標日期為7月5日，市場估計物業市值約5.5億元。