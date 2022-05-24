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adidas×GUCCI短租英皇羅素街舖

【明報專訊】疫情穩定，零售市道回復生氣，加上舖租仍處低位，吸引知名品牌進駐核心區，其中由英皇（0163）銅鑼灣羅素街22至24號全幢，丟空近一年後，終由意大利時裝品牌GUCCI及運動品牌adidas聯乘系列adidas×GUCCI短租。

上述全幢面積約8740方呎，原由意大利高檔內衣品牌La Perla於2015年以月租750萬元租用，呎租達858元，該品牌2020年10月約滿離場，英皇旗下歌手張敬軒同年12月在上址開設婚紗店，有指當時英皇是以「借用」形式給張敬軒使用舖位。不過，該婚紗店去年中結業，舖位一直丟空，至近日才貼上adidas×GUCCI大型外牆廣告。

高峰期月租達750萬

事實上，近月羅素街亦有矚目租務成交，原由英國名牌BURBERRY租用的金朝陽中心地下A、B舖至1樓共5200方呎複式舖，獲餐飲集團承租，開設本港首間以「變形金剛」為主題的餐廳，據悉舖位月租約100萬元，呎租約192元，較BURBERRY 2015年高峰期880萬元，大跌近九成。

英記茶莊家族3238萬蝕沽舖

另資料顯示，英記茶莊陳氏家族本月初以3238萬元售出尖沙嘴漢口道19號漢宜大廈地下L及M2號舖，面積650方呎，呎價約5萬元，該家族2011年4880萬元購入，公司董事包括英記茶莊家族成員陳根源、陳廣源等，帳面蝕1642萬元或近34%。