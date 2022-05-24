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罕有高調發文 馬化騰暗諷網民自私 批只憂裁員加班 不關心中國經濟

【明報專訊】內地互聯網行業近年飽受壓力，據報道，騰訊（0700）創辦人馬化騰日前在微信朋友圈轉發評論文章〈除了胡錫進，沒人關心經濟了〉，當中主要指出內地經濟在鐵腕清零下的疲態，更形容企業淪為出氣袋。由於馬化騰一向低調慎言，今次「出位」言論惹來網民熱議。對於言論是否來自「小馬哥」本人掀起爭議，昨截稿前未見馬化騰本人澄清；學者更幽默形容「連啞巴都說話」是「大事不好」。本報曾就此事向騰訊查詢，發言人表示無回應。騰訊昨天收跌1.5%，報346.8元。

明報記者 蔡穎霖

網上瘋傳一張「Pony馬化騰」的微信朋友圈截圖，據彭博及內地傳媒先後引述接近馬化騰人士表示，證實該帖文為其本人轉發。但及後再有內地網民傳出新一張截圖，指馬化騰在朋友圈澄清「這是假的，我沒發過，請大家不要信謠傳謠」。值得留意的是，最新截圖的用戶名為「Pony」，跟上述的「Pony馬化騰」不同。

據指馬化騰日前於凌晨時分轉發文章，當中特別引用「部分網民關心經濟的方式是：企業可以破產，但不可以裁員；企業可以破產，但不可以加班」，暗示網民自私，既不懂也不關心中國經濟，「他們唯一關心的中國經濟就是芯片和所謂的硬核科技」，更指出「如果他們叫的外賣晚了10分鐘，他們可是會「罵娘的」，「罵起外賣小哥來比誰都狠」，認為「這段描述得太形象了」。

內地學者張鳴形容馬化騰網上發言「基本上等於啞巴說話，連啞巴都說話了，可是大事不好」。

學者：啞巴都說話、大事不好

對於馬化騰的批評，內地諷刺時弊的作家王五四直斥，其作為人大代表都無法「關心」的事，「何苦挖苦網民呢？」他又質疑：「中國所謂的企業家走到今天這個地步，中國所謂的企業淪落到今天這一步，誰該負第一第二位的責任，難道不是很清晰嗎？」

內地自去年掀起監管風暴，一眾中資科企被推上風口浪尖。騰訊上周公布業績，受中央先後整頓多個行業，以及嚴控未成年人打機等因素影響，季內表現疲弱。繼日前宣布調整體育業務部組織架構，撤銷籃球、足球綜合體育項目營運組等六大業務組後，騰訊又再傳大規模裁員，包括遊戲、廣告業務等多個部門，裁員規模約10%。

騰訊內部員工：現時屬「硬性裁員」

據報道，有騰訊內部員工表示，今次裁員主要因為業績壓力而需要降低成本；內部此前曾「軟性勸退」，現時即屬「硬性裁員」。馬化騰在業績公告內表示，在今年第一季期間，集團實施成本控制措施，並調整部分非核心業務，有助在未來實現更優化的成本結構。