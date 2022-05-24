財顧劈炮 恒大重組方案料延期

原定今年7月提交重組方案

恒大是在去年9月14日公布，聘任華利安諾基（中國）及鐘港資本為集團聯席財務顧問，共同評估集團資本架構、流動性情况，以及探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題。集團其後再於今年1月「加碼」聘請中金及中銀國際作為財務顧問，以及聘請中倫律師事務所作為法律顧問，協助處理債務問題。同年1月26日指爭取在未來6個月內提出初步重組方案。

至於處理債務延期方面，恒大旗下恒大地產的境內債「20恒大02」於今明兩日（5月24至25日）召開債券持有人會議，以審議推遲兌付利息等議案。

傳再被接管約41億元人幣項目

據稱，會議中將審議本息兌付安排議案，議案申請將回售部分債券兌付日，由原定於本月26日，調整為11月26日，債券付息日及計息期限亦會有相應調整。「20恒大02」發行規模為40億元人民幣，票面息率為5.9%。

另外，據內地天眼查資料顯示，恒大再被強制接管市值約41.83億元人民幣的項目，累計被接管資產總值逾180億元人民幣。