國務院常務會議：增退稅逾1400億人幣

國務院常務會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體情况十分困難。當局將高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加快落實中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策，並加大實施力度，按照總體思路和政策取向採取一籃子針對性強、有力有效的調控措施，穩住經濟基本盤。

助特別困難行業 料今年緩繳3200億

除稅務外，當局決定將中小微企業個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴至其他特別困難行業，預計今年緩繳3200億元，另失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業，國家融資擔保基金再擔保合作業務新增逾1萬億元。當局亦決定階段性減徵部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能，再啟動一批能源項目。處理失業保障、低保和困難群眾救助，視情况及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制。