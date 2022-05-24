港4月通脹放緩 租金續受壓

政府表示，因本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。

菜價升幅減慢 住屋連跌兩月

在各類綜合消費物價指數組成項目中，基本食品按年升5.2%，較3月升幅回落2.4個百分點，外出用膳及外賣按年升3.2%，較3月多0.5個百分點。電力、燃氣及水升0.2%，按月由跌轉升；煙酒按年升1.7%， 衣履升3.6%，耐用物品升1.2%，雜項物品升0.9%，交通升1.8%，雜項服務升1.3%。月內，只有住屋跌0.6%，為連續兩個月錄得跌幅。

基本食品價按年升5.2%

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，4月升幅與該行預期相若，主要受到新鮮食品價格升幅放緩，以及差餉最高寬減額由1000元回升至1500元等因素影響，導致私人住宅租金按年跌幅擴大。溫嘉煒表示，隨着疫情緩和，市民外出消費意欲回升，帶動外出用膳及外賣價格升幅加快。

他預計今年通脹會上升1.7%，港府多項紓困措施，將有助紓緩物價上升速度；國際能源價格今年上半年或維持高企，本地電費和交通費等今年仍有一定上漲壓力。