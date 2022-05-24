指氣候風險被誇大 匯控高層傳被停職

抨花太多時間處理氣候轉變

Stuart Kirk的職位是在匯豐資產管理負債在不同資產類別中，整合不同ESG風險並尋找投資機會。他在演講中表示，他在工作中不時需要應付「經常預告世界末日的瘋子」，並指監管機構、政界人士和高級金融家都在誇大風險，「提到氣候災難的次數愈多，相關風險資產價格就愈高」。

Stuart Kirk批評，需在工作上花費太多時間處理氣候轉變，銀行放下了更迫切需要關注的問題，例如被加密貨幣圈攻擊、美國監管機構、通脹等，而去關注未來20至30年後才發生的氣候問題。

不過，匯豐環球投資管理行政總裁馬禮豪（Nicolas Moreau）及後發表聲明，指Stuart Kirk的言論不代表該行觀點，匯控視氣候變化為地球面臨的最嚴重的緊急情况之一，致力於支持其客戶過渡到淨零和可持續的未來，該行致力至2050 年實現零排放。